नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनेंगे अशोक लाहिड़ी, सुमन के. बेरी की लेंगे जगह
नीति आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर अशोक लाहिड़ी के नाम पर मुहर लगी है। लाहिड़ी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की बालुरघाट विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। इसके अलावा वह भारत सरकार के 12 वें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक और अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने लाहिड़ी के नाम पर मुहर लगा दी है। कुछ समय के बाद वह 2022 से इस पद पर आसीन सुमन के.बेरी की जगह लेंगे। बता दें, अशोक लाहिड़ी पश्चिम बंगाल की बालुरघाट से पिछली विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक लाहिड़ी के अलावा गोबर्धन दास को भी नीति आयोग का नया सदस्य बनाए जाने की संभावना है। हालांकि, अभी तक इन दोनों नामों का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक अशोक लाहिड़ी के नाम पर मुहर लग चुकी है।
कौन हैं अशोक लाहिड़ी?
कोलकाता की प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले लाहिड़ी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बंधन बैंक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंल और आईएमएफ के लिए भी वह काम कर चुके हैं।
2002 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार के दौरान उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह लगातार पांच साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद जून 2007 तक अपने कार्यकाल को पूरा किया।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें