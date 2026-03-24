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नरबलि, रेप और जबरन गर्भपात; शंकर का अवतार बताने वाले अशोक खरात का काला चिट्ठा

Mar 24, 2026 09:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिलाओं को चमत्कार का वादा कर सस्ती वस्तुएं लाखों रुपये में बेचीं और उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताकर धोखा दिया। उन्होंने खुद को भगवान शंकर का अवतार बताया और विरोध करने पर दैवीय श्राप व बच्चों के भविष्य की धमकी दी।

नरबलि, रेप और जबरन गर्भपात; शंकर का अवतार बताने वाले अशोक खरात का काला चिट्ठा

ज्योतिषी अशोक खरात पर महिलाओं के यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगे हैं। 67 वर्षीय खरात मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड अधिकारी है। उसने धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने कई महिलाओं को फंसाया और उनका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस के अनुसार, खरात ने रिमोट कंट्रोल वाले नकली सांप, बाघ की खाल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाया। महिलाओं को चमत्कार का वादा कर सस्ती वस्तुएं लाखों रुपये में बेचीं और उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताकर धोखा दिया। उन्होंने खुद को भगवान शंकर का अवतार बताया और विरोध करने पर दैवीय श्राप व बच्चों के भविष्य की धमकी दी।

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अशोक खरात पर कई मामलों में बलात्कार, जबरन गर्भपात और ब्लैकमेल के आरोप हैं। अब तक उसके खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 7 की जांच विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। जांच के दौरान खरात के फार्महाउस से एक रिवॉल्वर, 21 जीवित कारतूस और 5 उपयोग की गई गोली बरामद हुई हैं। लोक अभियोजक शैलेंद्र बगड़े ने अदालत को बताया कि ये 5 गोली संभवतः नरबलि यानी मानव बलि में इस्तेमाल हुई होंगी। पुलिस को संदेह है कि खरात ने 5 व्यक्तियों की हत्या की हो सकती है।

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जांच के दौरान क्या-क्या मिला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पुष्टि की कि फार्महाउस से रिवॉल्वर मिला है। इसके अलावा 6.5 लाख रुपये नकद और 2 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। खरात की संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिनमें करोड़ों रुपये की जमीन, लग्जरी फ्लैट्स, ऑफिस और कई शहरों में मैरिज हॉल शामिल हैं। खरात ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने उनसे सांप-बाघ की खाल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। खरात के फार्महाउस में छिपे कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। कई आपत्तिजनक क्लिप वायरल हो चुके हैं। पुलिस ने सभी ऐसे वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिए हैं।

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पीड़िताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। एक नए मामले में गर्भवती महिला का शोषण करने का आरोप है, जबकि उसका पति बाहर इंतजार कर रहा था। अशोक खरात के खिलाफ धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच चल रही है। अदालत में उसकी 7 दिन की हिरासत पूरी होने पर पांच दिन और बढ़ा दी गई है, जो 29 मार्च तक चलेगी। खरात के मामले ने पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी है। अदालत परिसर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस वाहन पर हमले की कोशिश भी की गई।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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