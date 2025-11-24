सावधान! भारत की ओर बढ़ रहा राख का विशाल गुबार, ज्वालामुखी फटने के बाद अलर्ट; कई उड़ानें रद्द

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया है कि राख के इस इलाके की ओर बढ़ने से भारतीय हवाई क्षेत्र में और उसके आसपास के हवाई जहाजों के ऑपरेशन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटों में और दिक्कतें आ सकती हैं।

पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में हजारों सालों से बंद एक ज्वालामुखी के फटने से खलबली मची हुई है। हेली गुब्बी नाम के इस ज्वालामुखी फटने के बाद राख का एक विशाल गुबार उबला है और अब यह भारत को ओर बढ़ रहा है। राख का गुबार लगभग 100-120 किमी प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है और सोमवार रात को उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राख के गुबार गुजरात से प्रवेश करते हुए अगले कुछ घंटों में राजस्थान, दिल्ली-NCR और पंजाब की ओर बढ़ सकता हैं। वहीं स्थिति को गंभीरता को देखते हुए इस रूट की कई विमानों को भी रद्द कर दिया गया है।

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि राख के इस इलाके की ओर बढ़ने से भारतीय हवाई क्षेत्र में और उसके आसपास के हवाई जहाजों के ऑपरेशन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और यहां तक ​​कि चट्टान के छोटे कणों से बने ये गुबार सतह से लगभग 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और इसीलिए फ्लाइट्स पर काफी असर पड़ने की संभावनाएं हैं।

10 हजार साल फटा ज्वालामुखी अफ्रीकी देश का यह ज्वालामुखी 10 हजार साल से भी ज्यादा समय के बाद सक्रिय हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि हुई है। ज्वालामुखी फटने के बाद राख का एक मोटा गुबार लाल सागर से होते हुए यमन और ओमान की ओर बढ़ गया। यह बादल अब उत्तरी अरब सागर के ऊपर फैल रहा है। राख के मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ने के बाद, एयरलाइंस ने दोपहर के बाद से ही फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया था।

कई उड़ानें रद्द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे राख से प्रभावित इलाकों से सख्ती से बचें, नई एडवाइजरी के आधार पर फ्लाइट प्लानिंग, रूटिंग और फ़्यूल से जुड़ी बातों को एडजस्ट करें। एयरलाइंस से यह भी कहा गया है कि वे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी या केबिन के धुएं या बदबू सहित किसी भी संदिग्ध राख के मिलने की तुरंत रिपोर्ट करें।

वहीं भारत से पश्चिम एशिया की तरफ जाने वाली उड़ानें प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने यूनीवार्ता को बताया कि स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। इंडिगो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए मशविरा जारी कर संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह दी है। कोच्चि हवाई अड्डे से दो उड़ानों को रद्द कर दिया गया है जिसमें एक दुबई और एक जेद्दा की ओर जा रही थी। मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लाइट्स को पाकिस्तान एयरस्पेस से री-रूट किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया, “पाकिस्तान का एयरस्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है, इसलिए इंडियन एयरलाइंस पर असर पड़ने की उम्मीद है।”