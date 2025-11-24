Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAsh from Ethiopian volcanic eruption to hit India Delhi several flights Cancelled
सावधान! भारत की ओर बढ़ रहा राख का विशाल गुबार, ज्वालामुखी फटने के बाद अलर्ट; कई उड़ानें रद्द

सावधान! भारत की ओर बढ़ रहा राख का विशाल गुबार, ज्वालामुखी फटने के बाद अलर्ट; कई उड़ानें रद्द

संक्षेप:

अधिकारियों ने बताया है कि राख के इस इलाके की ओर बढ़ने से भारतीय हवाई क्षेत्र में और उसके आसपास के हवाई जहाजों के ऑपरेशन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटों में और दिक्कतें आ सकती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 10:57 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में हजारों सालों से बंद एक ज्वालामुखी के फटने से खलबली मची हुई है। हेली गुब्बी नाम के इस ज्वालामुखी फटने के बाद राख का एक विशाल गुबार उबला है और अब यह भारत को ओर बढ़ रहा है। राख का गुबार लगभग 100-120 किमी प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है और सोमवार रात को उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राख के गुबार गुजरात से प्रवेश करते हुए अगले कुछ घंटों में राजस्थान, दिल्ली-NCR और पंजाब की ओर बढ़ सकता हैं। वहीं स्थिति को गंभीरता को देखते हुए इस रूट की कई विमानों को भी रद्द कर दिया गया है।

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि राख के इस इलाके की ओर बढ़ने से भारतीय हवाई क्षेत्र में और उसके आसपास के हवाई जहाजों के ऑपरेशन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है और अगले कुछ घंटों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और यहां तक ​​कि चट्टान के छोटे कणों से बने ये गुबार सतह से लगभग 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और इसीलिए फ्लाइट्स पर काफी असर पड़ने की संभावनाएं हैं।

10 हजार साल फटा ज्वालामुखी

अफ्रीकी देश का यह ज्वालामुखी 10 हजार साल से भी ज्यादा समय के बाद सक्रिय हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि हुई है। ज्वालामुखी फटने के बाद राख का एक मोटा गुबार लाल सागर से होते हुए यमन और ओमान की ओर बढ़ गया। यह बादल अब उत्तरी अरब सागर के ऊपर फैल रहा है। राख के मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ने के बाद, एयरलाइंस ने दोपहर के बाद से ही फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया था।

कई उड़ानें रद्द

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे राख से प्रभावित इलाकों से सख्ती से बचें, नई एडवाइजरी के आधार पर फ्लाइट प्लानिंग, रूटिंग और फ़्यूल से जुड़ी बातों को एडजस्ट करें। एयरलाइंस से यह भी कहा गया है कि वे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी या केबिन के धुएं या बदबू सहित किसी भी संदिग्ध राख के मिलने की तुरंत रिपोर्ट करें।

वहीं भारत से पश्चिम एशिया की तरफ जाने वाली उड़ानें प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने यूनीवार्ता को बताया कि स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। इंडिगो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए मशविरा जारी कर संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह दी है। कोच्चि हवाई अड्डे से दो उड़ानों को रद्द कर दिया गया है जिसमें एक दुबई और एक जेद्दा की ओर जा रही थी। मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लाइट्स को पाकिस्तान एयरस्पेस से री-रूट किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया, “पाकिस्तान का एयरस्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है, इसलिए इंडियन एयरलाइंस पर असर पड़ने की उम्मीद है।”

IMD ने क्या बताया?

IMD ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ घंटों में इस इलाके में इसका असर हो सकता है। IMD के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “अगले कुछ घंटों में इसका असर गुजरात और दिल्ली-NCR के दूसरे हिस्सों पर पड़ने लगेगा। यह पहले से ही गुजरात के पास है और अगले कुछ घंटों में हम इसका असर दिल्ली-NCR और पड़ोसी उत्तरी भारत में देखेंगे।” उन्होंने कहा, “यह ऊपरी लेवल पर है इसलिए हमें सतह के पास इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। धुंधला, बादलों वाला आसमान दिखाई देगा और कुछ घंटों तक इसका असर रहने की उम्मीद है क्योंकि यह आगे पूरब की ओर बढ़ रहा है।” मोहपात्रा ने आगे कहा, “शहरों पर इसका असर मुख्य रूप से टेम्परेचर में मामूली बढ़ोतरी होगी। यह साफ नहीं है कि इसका एयर क्वालिटी पर असर पड़ेगा या नहीं, लेकिन कोई खास असर होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह ऊंचे लेवल पर है।”

