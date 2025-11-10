Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsasaduddin owaisi Why Always Wears A Sherwani his reply Part Of India Identity
असदुद्दीन ओवैसी हमेशा शेरवानी क्यों पहनते हैं, क्या गर्मी नहीं लगती? AIMIM चीफ ने दिया यह जवाब

असदुद्दीन ओवैसी हमेशा शेरवानी क्यों पहनते हैं, क्या गर्मी नहीं लगती? AIMIM चीफ ने दिया यह जवाब

संक्षेप: शेरवानी पहनने से गर्मी लगने वाली बात पर ओवैसी ने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यह नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है। इसे आप आसानी से पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के दिनों में अंदर एक स्वेटर पहन लीजिए। काम चल जाएगा।

Mon, 10 Nov 2025 07:20 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। पार्टी ने शुरू में 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन गठबंधन और रणनीति के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हुई। AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को अमौर से फिर मैदान में उतारा गया है। इनमें दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जैसे सिकंदरा से मनोज कुमार दास और ढाका से राणा रंजीत सिंह। पार्टी ने तीसरा मोर्चा भी बनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? क्या बोले मोहन भागवत, रखी एक शर्त

दूसरे चरण के मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कई सारी बातें साझा कीं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आप हमेशा शेरवानी पहनकर घूमते हैं। क्या आपको गर्मी नहीं लगती? ओवैसी ने जवाब दिया, 'इसमें कोई लाइनिंग या पैडिंग नहीं है। यह कुर्ते की तरह है। अब आप मोदी जी की तरह मत कहिए कि कपड़े देखकर पहचानो। तेजस्वी ने मुझे कपड़े देखकर पहचाना है।' शेरवानी पहनने से गर्मी लगने वाली बात पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यह नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है। इसे आप आसानी से पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के दिनों में अंदर एक स्वेटर पहन लीजिए। काम चल जाएगा। यह कुर्ता-पायजामा ही है और क्या है। इसमें सुकून है। देश की पहचान से जुड़ा है। सूट-बूट तो अपने से नहीं हो सकता।

इन इलाकों में AIMIM का अधिक प्रभाव

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 जीती थीं। हालांकि, चार विधायक बाद में राजद में चले गए। इस बार ओवैसी ने INDIA ब्लॉक से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर अकेले लड़ने का फैसला किया। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जैसे जिलों में पार्टी का प्रभाव है, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AIMIM मुस्लिम वोटों को बांटकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इस बार खुद 5-10 सीटें जीतने में मुश्किल आ सकती है। चुनाव में दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में मतदान हो रहा है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Asaduddin Owaisi Asaduddin Owaisi News Bihar अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।