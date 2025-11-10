असदुद्दीन ओवैसी हमेशा शेरवानी क्यों पहनते हैं, क्या गर्मी नहीं लगती? AIMIM चीफ ने दिया यह जवाब

संक्षेप: शेरवानी पहनने से गर्मी लगने वाली बात पर ओवैसी ने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यह नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है। इसे आप आसानी से पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के दिनों में अंदर एक स्वेटर पहन लीजिए। काम चल जाएगा।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। पार्टी ने शुरू में 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन गठबंधन और रणनीति के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हुई। AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को अमौर से फिर मैदान में उतारा गया है। इनमें दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जैसे सिकंदरा से मनोज कुमार दास और ढाका से राणा रंजीत सिंह। पार्टी ने तीसरा मोर्चा भी बनाया है।

दूसरे चरण के मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कई सारी बातें साझा कीं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आप हमेशा शेरवानी पहनकर घूमते हैं। क्या आपको गर्मी नहीं लगती? ओवैसी ने जवाब दिया, 'इसमें कोई लाइनिंग या पैडिंग नहीं है। यह कुर्ते की तरह है। अब आप मोदी जी की तरह मत कहिए कि कपड़े देखकर पहचानो। तेजस्वी ने मुझे कपड़े देखकर पहचाना है।' शेरवानी पहनने से गर्मी लगने वाली बात पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। यह नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है। इसे आप आसानी से पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी के दिनों में अंदर एक स्वेटर पहन लीजिए। काम चल जाएगा। यह कुर्ता-पायजामा ही है और क्या है। इसमें सुकून है। देश की पहचान से जुड़ा है। सूट-बूट तो अपने से नहीं हो सकता।