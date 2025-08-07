कूटनीति नहीं, मूर्ख की धौंस है, टैरिफ को लेकर ओवैसी का ट्रंप पर हमला; PM मोदी पर 56 इंच वाला तंज

Asaduddin Owaisi: हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक बार फिर से ट्रंप को मूर्ख कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। यह कूटनीति नहीं है बल्कि वाइट हाउस के उस मूर्ख की धौंस है।

Asaduddin Owaisi: हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। यह किसी भी तरह से कूटनीति नहीं है बल्कि वाइट हाउस में बैठे उस मूर्ख की धौंस है। इतना ही नहीं ओवैसी ने पीएम मोदी को लपेटे में लेते हुए कहा कि शायद पीएम मोदी के 56 इंच का सीना वाले बयान के चलते ट्रंप 50 फीसदी पर ही रुक गए।

AIMIM चीफ ओवैसी ने इससे पहले भी ट्रंप को वाइट हाउस का मसखरा करार दिया था। उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह उसी मूर्ख की धौंस है, जो यह नहीं समझता कि वैश्विक बाजार कैसे काम करता है। हैदराबाद सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा, "यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई को और मैन्यूफैक्चर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी सप्लाई चैन को प्रभावित करेंगे। हमारे देश में लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी... लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस बात की परवाह क्यों करेंगे। अब वह भाजपाई बाहुबली कहां है?"

ओवैसी यहीं नहीं रुके उन्होंने पुराने पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा, "पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रंप 50 फीसदी पर ही रुक गए। ऐसा लगता है कि शायद ट्रंप हमारे गैर-जैविक प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं।"

हैदराबाद के सांसद ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के खजानों के भरने के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बेचा था?