'मोदी जी 56 इंच का सीना है तो...', वेनेजुएला मामले को लेकर ओवैसी ने दी कौन सी चुनौती

'मोदी जी 56 इंच का सीना है तो...', वेनेजुएला मामले को लेकर ओवैसी ने दी कौन सी चुनौती

संक्षेप:

मुंबई में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए AIIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ लिया और उन्हें उनके देश से अमेरिका ले गए।’

Jan 04, 2026 07:11 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी सेनाओं की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़कर यूएस ले जाने का मामला गरमाया हुआ है। भारत में भी इस पर काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली। मुंबई में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, 'आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ लिया और उन्हें उनके देश से अमेरिका ले गए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके अपने देश से अपहरण कर सकते हैं, तो आप भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत ला सकते हैं।'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप भी पाकिस्तान में जाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 26/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान हो। उन्होंने कहा, 'मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भेजकर उनको उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकते हैं तो क्या आप कम हैं। जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था- अबकी बार ट्रंप सरकार।'

वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया, जिसमें काराकास और आसपास के इलाकों में विस्फोट हुए। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो व उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर अमेरिका ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि मदुरो को नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका अंतरिम रूप से वेनेजुएला को संभालेगा जब तक सब सुरक्षित नहीं हो जाता। इस कार्रवाई की कई देशों ने निंदा की, जबकि विपक्षी नेता और प्रवासी वेनेजुएलावासियों ने जश्न मनाया।

