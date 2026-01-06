तुम मुसलमान होते तो..., अजित पवार से बोले ओवैसी; लगाए परिवार को धोखा देने के आरोप
लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर परिवार को धोखा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो शरद पवार का नहीं हुआ, वह नांदेड़ का क्या होगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पर भी जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को स्थानीय चुनाव के लिए मतदान होगा।
AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी ने कहा, 'सैयद मोईन और फिरोज लाला कह रहे थे कि अजित पवार के भी उम्मीदवार हैं। अजित पवार तुम शरद पवार के नहीं हुए, तो नांदेड़ के क्या हो सकते हो। जो आदमी तुम को पाल पोस कर बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठाकर आगे बढ़ गए। यह अजित पवार की पहचान है।'
घोटाले के आरोपों पर भी घेरा
ओवैसी ने कहा, 'खुद खड़े होकर बोलता है कि 75 हजार करोड़ रुपये के गबन के इल्जाम हैं मुझपर, क्या हुआ। हां अजित पवार, तुम्हारा नाम अजित पवार है, कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है, जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है।'
शरद पवार के राज्यसभा जाने पर भी उठा दिए थे सवाल
एक दिन पहले ही ओवैसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी चीफ शरद पवार के राज्यसभा जाने पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि सीनियर पवार के पास जरूरी संख्याबल नहीं है। पवार का राज्यसभा कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है।
ओवैसी ने कहा था, 'पवार साहब का राज्यसभा टर्म कब तक का है? मार्च तक। उसके पास उनके पास ताकत कहां है। उनके गठबंधन में इतने विधायक कहां हैं। अगर वह जाते हैं, तो कैसे जाएंगे। यह तो उनको पूछना चाहिए...। अगर वह दोबारा राज्यसभा जाएंगे पवार साहब तो कैसे जाएंगे? नंबर चाहिए न। तो पता चल जाएगा आपको। अभी तमाशा होगा देखिए।'