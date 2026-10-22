मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सराकर से मांगी मदद
असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, इन सभी यात्रियों ने इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया की उड़ानों से सफर किया था। हालांकि, भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से इन तीनों एयरलाइंस को जेद्दा के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है।
ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार ने मदद की बड़ी अपील की है। उमराह के लिए सऊदी अरब गए लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये ममद मांगी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, पिछले दो से तीन हफ्तों से भारत के करीब 4,000 उमराह यात्री सऊदी अरब के मदीना, जेद्दा और मक्का में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने मांगी मदद
असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, इन सभी यात्रियों ने इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया की उड़ानों से सफर किया था। हालांकि, भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से इन तीनों एयरलाइंस को जेद्दा के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है। ओवैसी ने मांग की कि डीजीसीए तुरंत इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया को जेद्दा के लिए बड़े विमानों, जैसे ए321, का इस्तेमाल करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि इससे सऊदी अरब में फंसे करीब 4,000 भारतीय यात्रियों को वापस लाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंटों द्वारा अकेला छोड़ दिए जाने के कारण ये यात्री बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अपने पोस्ट में AIMIM के मुखिया ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी टैग किया है।
हूती विद्रोही, लगातार कर हे हैं हमले
बता दें कि, यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब के बीच जंग जारी है। हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब से एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों की वजह से ही सऊदी अरब से उड़ने वाले कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। बता दें कि, 11 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। वहीं एक दिन पहले यानी 21 अक्टूबर की रात सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।
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