मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सराकर से मांगी मदद

असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, इन सभी यात्रियों ने इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया की उड़ानों से सफर किया था। हालांकि, भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से इन तीनों एयरलाइंस को जेद्दा के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है।

ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार ने मदद की बड़ी अपील की है। उमराह के लिए सऊदी अरब गए लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये ममद मांगी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, पिछले दो से तीन हफ्तों से भारत के करीब 4,000 उमराह यात्री सऊदी अरब के मदीना, जेद्दा और मक्का में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने मांगी मदद असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, इन सभी यात्रियों ने इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया की उड़ानों से सफर किया था। हालांकि, भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से इन तीनों एयरलाइंस को जेद्दा के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है। ओवैसी ने मांग की कि डीजीसीए तुरंत इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया को जेद्दा के लिए बड़े विमानों, जैसे ए321, का इस्तेमाल करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि इससे सऊदी अरब में फंसे करीब 4,000 भारतीय यात्रियों को वापस लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंटों द्वारा अकेला छोड़ दिए जाने के कारण ये यात्री बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अपने पोस्ट में AIMIM के मुखिया ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भी टैग किया है।

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