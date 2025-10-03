Asaduddin Owaisi says one can say I love Modi but not I love Mohammad देश में 'आई लव मोदी' तो कह सकते हैं लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं; असदुद्दीन ओवैसी क्यों भड़के, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsAsaduddin Owaisi says one can say I love Modi but not I love Mohammad

ओवैसी ने कहा, ‘हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:15 AM
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'आई लव मोहम्मद' का मुद्दा फिर उठाया है। उन्होंने कहा, 'संभल मस्जिद को लेकर केस चल रहा है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। इस देश में कोई 'आई लव मोदी' तो कह सकता है लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं कह सकता। आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? अगर कोई कहता है 'आई लव मोदी' तो मीडिया भी खुश हो जाता है। अगर कोई कहता है 'आई लव मोहम्मद' तो उसका विरोध होने लगता है।' उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो यह मोहम्मद की वजह से है। इसके ऊपर और उससे परे कुछ नहीं है, उन 17 करोड़ भारतीयों के लिए जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं। वे कल आपको मारेंगे जब सत्ता बदल जाएगी।' उन्होंने कहा कि मोहम्मद के अलावा कोई और मोहम्मद नाम का नहीं था। अगर आप उनके पोस्टर लगाते हैं तो आपको उनका सम्मान करना होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे इतने सारे कानून क्यों बना रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है? असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, यह दावा करते हुए कि निर्माण सरकारी जमीन पर था।

कानून सिर्फ मकड़ी का जाला, क्या बोले ओवैसी

ओवैसी ने कहा, 'हमें स्थिति से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। हमें कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में न लें। जब आप कानून के दायरे में काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कानून सिर्फ एक मकड़ी का जाला है और कुछ नहीं।' AIMIM चीफ ने यह भी दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार आरएसएस के गठन के बाद इसके किसी भी सदस्य ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति नहीं दी और न ही जेल गया। ओवैसी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका की सराहना करने के बाद आई है। ओवैसी ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार की जीवनी का हवाला देते हुए दावा किया कि हेडगेवार ने 1930 में दांडी मार्च में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को बाद में संघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

