देश में 'आई लव मोदी' तो कह सकते हैं लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं; असदुद्दीन ओवैसी क्यों भड़के

ओवैसी ने कहा, ‘हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं।’

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 'आई लव मोहम्मद' का मुद्दा फिर उठाया है। उन्होंने कहा, 'संभल मस्जिद को लेकर केस चल रहा है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। इस देश में कोई 'आई लव मोदी' तो कह सकता है लेकिन 'आई लव मोहम्मद' नहीं कह सकता। आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? अगर कोई कहता है 'आई लव मोदी' तो मीडिया भी खुश हो जाता है। अगर कोई कहता है 'आई लव मोहम्मद' तो उसका विरोध होने लगता है।' उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो यह मोहम्मद की वजह से है। इसके ऊपर और उससे परे कुछ नहीं है, उन 17 करोड़ भारतीयों के लिए जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं। वे कल आपको मारेंगे जब सत्ता बदल जाएगी।' उन्होंने कहा कि मोहम्मद के अलावा कोई और मोहम्मद नाम का नहीं था। अगर आप उनके पोस्टर लगाते हैं तो आपको उनका सम्मान करना होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे इतने सारे कानून क्यों बना रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है? असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, यह दावा करते हुए कि निर्माण सरकारी जमीन पर था।