तेलंगाना में कांग्रेस-AIMIM गठबंधन की अटकलें, बाहर एक-दूसरे के खिलाफ? ओवैसी का क्या जवाब

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने हाल के दिनों में सीमांचल का व्यापक दौरा किया है, जिसे पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। उन्होंने वहां कई जनसभाएं कीं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनसे नए राजनीतिक समीकरण पर बात की।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, 'तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन गठबंधन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।' ओवैसी ने पहले भी यह बात कही थी और अब दोहराया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते उन्होंने TRS का समर्थन किया था।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता ने उन्हें चुना है, इसलिए उन्हें काम करना है। एआईएमआईएम चीफ से सवाल किया गया कि आप तेलंगाना में कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं और बाहर उनके खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा क्यों है? इसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि कहां गठबंधन हुआ है। जुबली उपचुनाव को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हमारी पार्टी विचारधारा पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, 'हम बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं और न ही किसी और के साथ करेंगे।' AIMIM प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर अडिग रहेगी और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी।