वो आदमी कच्चा काम नहीं करता, अमित शाह NRC लाना चाहते हैं; ओवैसी का दावा

ओवैसी ने कहा, 'अमित शाह बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो NRC करना चाहते हैं।'

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में NRC लागू करने की तैयारी चल रही है। हैदराबाद से सांसद ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बोला गया है कि जहां-जहां डेमोग्राफी में बदलाव आया, जहां-जहां अचानक आबादी बन गई; वहां-वहां कमीशन उसको देखेगा।' ओवैसी ने दावा किया कि अमित शाह की ओर से यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कहा गया कि SIR में जो 6 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए, उसे भी चेक किया जाएगा।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'अमित शाह अगर कोई बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो NRC करना चाहते हैं।' वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) जारी करने की मांग को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की चिंता कर रहे हैं। राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रेड्डी ने कहा कि सभी वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।

AIMIM चीफ पर बीजेपी ने साधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर हमला बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि वह हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ओवैसी की मांग का मकसद केवल देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को नागरिकता दिलाना है। हैदराबाद में लाखों विदेशी, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, रह रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किसी शरणार्थी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में भारत सरकार के रिकॉर्ड और दिशानिर्देशों के अनुसार हैदराबाद में कोई भी शरणार्थी नहीं है।'