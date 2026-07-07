वो आदमी कच्चा काम नहीं करता, अमित शाह NRC लाना चाहते हैं; ओवैसी का दावा
ओवैसी ने कहा, 'अमित शाह बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो NRC करना चाहते हैं।'
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में NRC लागू करने की तैयारी चल रही है। हैदराबाद से सांसद ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बोला गया है कि जहां-जहां डेमोग्राफी में बदलाव आया, जहां-जहां अचानक आबादी बन गई; वहां-वहां कमीशन उसको देखेगा।' ओवैसी ने दावा किया कि अमित शाह की ओर से यह मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कहा गया कि SIR में जो 6 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए, उसे भी चेक किया जाएगा।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'अमित शाह अगर कोई बैठक करते हैं तो याद रखिए कि वो आदमी कोई कच्चा काम नहीं करता। खाली हवाई फायरिंग नहीं की जाती है। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम हो रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि वो NRC करना चाहते हैं।' वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) जारी करने की मांग को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की चिंता कर रहे हैं। राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रेड्डी ने कहा कि सभी वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।
AIMIM चीफ पर बीजेपी ने साधा निशाना
असदुद्दीन ओवैसी की मांग पर हमला बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि वह हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ओवैसी की मांग का मकसद केवल देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को नागरिकता दिलाना है। हैदराबाद में लाखों विदेशी, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, रह रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किसी शरणार्थी कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में भारत सरकार के रिकॉर्ड और दिशानिर्देशों के अनुसार हैदराबाद में कोई भी शरणार्थी नहीं है।'
बीजेपी नेता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार के "पहचान करो, नाम हटाओ और देश से बाहर भेजो" अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हैदराबाद में जो लोग अवैध शरणार्थी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अवैध नागरिक हैं। उनकी पहचान कर मतदाता सूची से नाम हटाया जाना चाहिए और उन्हें देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। नाम हटाने की प्रक्रिया पहले से जारी है।' रेड्डी ने ओवैसी की मांग को असंवैधानिक और राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि वह राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ओवैसी को केवल बांग्लादेशी मुसलमानों या रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता है। उन्हें हैदराबाद में पिछले 400-500 वर्षों से रह रहे नागरिकों से ज्यादा उनकी फिक्र है। इस मुद्दे ने उनके राजनीतिक और चुनावी हितों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें