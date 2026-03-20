मुसलमानों से कोई खरीदारी नहीं करोगे तो तेल और गैस क्यों खरीद रहे हो, क्या बोले ओवेसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'अमेरिका और ज़ायोनी शासन गाजा की तरह ईरान को नष्ट करना चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि यह ईरान के विनाश पर रुक जाएगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगला तुर्की होगा। पूरी अरब दुनिया अगली होगी।'

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर पश्चिम एशिया के संघर्ष में अमेरिका और इजरायल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। हैदराबाद में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम नेता ने प्रधानमंत्री से संघर्ष में तटस्थ रहने की अपील की। पीएम मोदी की 25-26 फरवरी को इजरायल यात्रा पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा, 'अमेरिका और ज़ायोनी शासन गाजा की तरह ईरान को नष्ट करना चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि यह ईरान के विनाश पर रुक जाएगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगला तुर्की होगा। पूरी अरब दुनिया अगली होगी। अल्लाह इस युद्ध को खत्म करे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने उन्हें वहां बुलाया। वे गए। क्यों? फिर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होगा। इसके लिए रॉकेट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। आप वहां गए, यह जानते हुए कि हमला होगा ही। जैसे ही आप निकले, हमला शुरू हो गया।'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'अब एलपीजी की कमी है। हम खुद को आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कहते हैं, लेकिन 60 प्रतिशत गैस आयात करते हैं। तेल और गैस होर्मुज स्ट्रेज से आते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि कोई कमी नहीं है। मैं शुरुआत से कह रहा था कि हम न ईरान के साथ हैं, न अरब देशों के साथ, हम सबके साथ हैं। हम फिलिस्तीनियों के मुद्दे को अपना मुद्दा मानते हैं। पीएम मोदी ने क्या किया? वे ट्रंप और नेतन्याहू के कोने में जा बैठे। अगर आप तटस्थ रहते तो शायद आपके शब्दों में वजन होता।' उन्होंने भारत सरकार से अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमलों की खुलकर निंदा करने की मांग की।

ओवैसी ने सरकार की नीति पर उठाए सवाल AIMIM लीडर ने आगे कहा, 'खुले तौर पर कहो कि यह युद्ध गलत है। अगर आपको ईरान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत से कोई लगाव नहीं है, तो कम से कम उन भारतीयों के लिए बोलो जो दुबई, अबू धाबी, शारजाह, दोहा, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में काम करते हैं। देश की विदेशी मुद्रा का 50 प्रतिशत वे कमाते हैं। अगर उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो हमारे लोग वापस आएंगे। उनके बारे में सोचो। बीजेपी-आरएसएस, क्या वजह है कि आपको उन लोगों से कोई लगाव नहीं जो घर छोड़कर रोजगार कमाने जाते हैं और देश को भेजते हैं? लेकिन आप ट्रंप और नेतन्याहू के करीब रहना चाहते हैं।'