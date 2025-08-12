Asaduddin Owaisi Pakistan Army Chief nuclear threat Asim Munir speaking like sadakchaap aadmi ‘सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे आसिम मुनीर’, पाकिस्तान सेना प्रमुख की परमाणु धमकी पर ओवैसी, India News in Hindi - Hindustan
‘सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे आसिम मुनीर’, पाकिस्तान सेना प्रमुख की परमाणु धमकी पर ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की ओर से रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:39 PM
‘सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे आसिम मुनीर’, पाकिस्तान सेना प्रमुख की परमाणु धमकी पर ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणियों की तुलना सड़कछाप आदमी से की। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसी परमाणु धमकी अमेरिका की धरती से दी गई। ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से राजनीतिक जवाब देने का आग्रह किया। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आर्मी चीफ के शब्द और उनकी धमकियां निंदनीय हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सब अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। वह सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि मोदी सरकार को विदेश मंत्रालय के बयान की तरह राजनीतिक जवाब देना चाहिए।'

आसिम मुनीर की परमाणु धमकी के मद्देनजर ओवैसी ने भारत के रक्षा बजट को बढ़ाने की भी वकालत की। उन्होंने सेना को तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा, 'हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तानी सेना और उनके गहरे तंत्र से हमें लगातार खतरा रहेगा। इसलिए हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें।' एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की ओर से रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।’

'परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे'

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की भारत के खिलाफ यह नई परमाणु धमकी है। इसने उस देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को और मजबूत किया है, जहां सेना की आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत है। इसने कहा था कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी धरती से मुनीर की ओर से की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी वाले बयान देना पाकिस्तान की आदत है। भारत ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर वाशिंगटन को दिए गए संदेश में कहा कि यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां मित्रवत तीसरे देश की धरती से की गईं।

