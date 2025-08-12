‘सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे आसिम मुनीर’, पाकिस्तान सेना प्रमुख की परमाणु धमकी पर ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की ओर से रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।’

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणियों की तुलना सड़कछाप आदमी से की। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसी परमाणु धमकी अमेरिका की धरती से दी गई। ओवैसी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से राजनीतिक जवाब देने का आग्रह किया। मंगलवार को उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आर्मी चीफ के शब्द और उनकी धमकियां निंदनीय हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सब अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। वह सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि मोदी सरकार को विदेश मंत्रालय के बयान की तरह राजनीतिक जवाब देना चाहिए।'

आसिम मुनीर की परमाणु धमकी के मद्देनजर ओवैसी ने भारत के रक्षा बजट को बढ़ाने की भी वकालत की। उन्होंने सेना को तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा, 'हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तानी सेना और उनके गहरे तंत्र से हमें लगातार खतरा रहेगा। इसलिए हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें।' एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार की ओर से रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है।’