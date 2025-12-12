Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
उर्दू देश की तहजीब है! ओवैसी ने संसद में शेर सुनाकर क्या कहा?

संक्षेप:

ओवैसी ने संसद में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उर्दू बोलने वाले और सीखने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, जो इस ऐतिहासिक भाषा के भविष्य के लिए एक खतरा है।

Dec 12, 2025 04:18 pm IST
Prashant Mahto

Prashant Mahto
Prashant Mahto
