दीपू और अमृत की मौत पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी, बांग्लादेश पर चेतावनी और एक चिंता
दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों की मौत पर चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात को लेकर भी चिंता जताई।
दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों की मौत पर चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस दौर में तमाम भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में लिंचिंग की घटनाओं पर भी चिंता जताई। ओवैसी ने कहा कि हम भी भारत सरकार के हर उस कदम का समर्थन करते हैं, जो बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उठाया जाएगा। असदुद्दीन औवैसी ने कहा कि बांग्लादेश का निर्माण सेक्युलर बांग्ला राष्ट्रवाद पर हुआ था। बांग्लादेश में 20 मिलियन अल्पसंख्यक रहते हैं जो मुस्लिम नहीं हैं।
यह बेहद दुखद
सांसद ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद दुखद है। यह चीजें बांग्लादेश के संविधान के अनुकूल नहीं हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस यह सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें।
उन्होंने आगे कहा कि साथ ही मैं यह भी चाहूंक कि बांग्लादेश में स्थिरता भी बनी रहे। यह भारत, खासतौर पर नॉर्थ-ईस्ट की सुरक्षा के लिए बेहद अहम होगा। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में एक मशहूर क्रांति हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जब फरवरी में चुनाव होंगे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार होगा और यह बेहतर भी होंगे।
क्या दी चेतावनी
इसके साथ ही ओवैसी ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि आईएसआई, चीन और भारत विरोधी अन्य ताकतें अब बांग्लादेश में हैं। ओवैसी ने कहा कि लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। 24 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के एक मजदूर को ओडिशा के संभलपुर में लिंच किया गया। उत्तराखंड में एमबीए कर रहे एक आदिवासी लड़के को पीटा गया। उसकी मौत हो गई। तो ये सभी उदाहरण हैं कि जब कानून का शासन टूट जाता है और बहुमत-प्रधान राजनीति सब पर हावी हो जाती है, तब ये लिंचिंग होती हैं, जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए।