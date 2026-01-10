हिजाब पहनने वाली बेटी एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, यह मेरा सपना है: असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने कहा, ‘पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहब आंबेडकर का जो संविधान है, वो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक वजीर-ए-आजम बन सकता है।’
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, 'पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहब आंबेडकर का जो संविधान है, वो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक वजीर-ए-आजम बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब ये है कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर-ए-आजम बनेगी। भले हम और आप रहें या ना रहें। ऐसा हो सकता है कि तब तक जमीन में हमारी हड्डियां भी गुम जाएंगी। मगर देखना, एक दिन ऐसा होगा।'
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत तुम भड़का रहे हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। नफरत फैलाने वालों तुम खत्म हो जाओगो। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे इनके दिलों-दिमाग में जहर भर दिया गया था। इस बीच, ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, 'कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके पहनावे पर कभी वोटिंग नहीं होती। संविधान क्या कहता है कि ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा। संविधान में जो चीजें हैं उनको व्यर्थ विवाद में डालकर प्रतिदिन नफरत का सैलाब बढ़ाया जा रहा है।'
भाजपा ने ओवैसी के बयान पर क्या कहा
ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है।' वहीं, AIMIM चीफ ने आरोप लगाया कि दिल्ली में मस्जिद की वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्ति के हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और उन्होंने इसके लिए वक्फ संशोधन अधिनियम को जिम्मेदार ठहराया। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को दिल्ली के रामलीला मैदान क्षेत्र में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को गिराने का दावा किए जाने के बीच कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।