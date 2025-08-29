Asaduddin owaisi hits on pm modi over us tariff by donald trump what is fear चुप क्यों, डर किस बात का? ओवैसी ने मोदी पर बोला हमला, ट्रंप के टैरिफ का मामला, India News in Hindi - Hindustan
चुप क्यों, डर किस बात का? ओवैसी ने मोदी पर बोला हमला, ट्रंप के टैरिफ का मामला

एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहाकि आखिर पीएम मोदी अमेरिका से डरे क्यों हुए हैं। ओवैसी अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर बोल रहे थे।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबादFri, 29 Aug 2025 06:46 PM
एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहाकि आखिर पीएम मोदी अमेरिका से डरे क्यों हुए हैं। ओवैसी अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को लेकर बोल रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अमेरिका के पीटर नावारो बयान दे रहे हैं। क्या देश में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बात कह सकता है? भाजपा ने उनके ऊपर क्यों हमला नहीं बोला? वह लोग चुप क्यों हैं? अमेरिका से क्यों इतना डरे हुए हैं?

देश के लिए बहुत बड़ा झटका
ओवैसी ने इसे देश के व्यापार के लिए बहुत बड़ा झटका बताया। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले के बाद मोटर पार्ट्स, ज्वैलरी, जेम्स और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टर्स को 60 हजार करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि यह टैरिफ का मामला फरवरी में मोदी की ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद उछला है। उन्होंने भारत के निर्यातकों की रक्षा न कर पाने के लिए भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। ओवैसी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को देश के लोगों को जवाब देना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि इतने नुकसान की भरपाई कैसे होगी।

ईरान से तेल न खरीदना गलती
ओवैसी ने व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवारो के बयान की तरफ भी संकेत दिया। पीटर नोवारो ने रूस-यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा था। एक इंटरव्यू में नोवारो ने दावा किया कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने उसे आर्थिक मजबूती दी। नोवारो के इस बयान का जवाब नहीं देने पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने भारत को ईरान से तेल खरीदने से मना किया तब भी भारत ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। यह भारत की बहुत बड़ी गलती थी।

भाजपा प्रवक्ता को भी फटकार
ओवैसी ने कहा कि ईरान हमें सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का तेल बेच रहा था। लेकिन हमने अमेरिका के डर से इसे खरीदना बंद कर दिया। यह हमारी पहली गलती थी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने भाजपा प्रवक्ता को भी कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के ऊपर तंज कसने के बजाए भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है।