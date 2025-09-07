साथी हैदराबादी... ओवैसी की पार्टी ने बताया उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे करेंगे सपोर्ट

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना सीएम के अनुरोध पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फैसला लिया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बताया कि उनकी पार्टी आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुरदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुझसे बात कि और इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने का अनुरोध किया। हमारी पार्टी हमारे साधी हैदराबादी और एक सम्माननीय न्यायमूर्ति रह चुके जस्टिस रेड्डी को देती है। मैंने जस्टिस रेड्डी से भी बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।"

हैदराबाद सांसद ओवैसी के साथी हैदराबादी रेड्डी को समर्थन देने के ऐलान करने के पहले तेलंगाना की मजबूत पार्टियां चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी टीडीपी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना की आंध्रप्रदेश की एक और मजबूत पार्टी बीआरएस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा नहीं है। पार्टी के नेता केटी रामाराव ने कहा कि संगठन ने अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है।

तेलंगाना और हैदराबाद में भले ही पार्टियां अपने राज्य के उम्मीदवार को ज्यादा समर्थन नहीं दे रही हों लेकिन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उनके गृह राज्य तमिलनाडु में समर्थन मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की साथी एआएडीएमके ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि दूसरी तरफ राज्य में सत्ता पर बैठी डीएमके से भी कई लोगों द्वारा समर्थन देने की अपील की गई है, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनका फैसला तमिल गौरव से ज्यादा विपक्षी एकता से प्रेरित होगा।