अजान और नमाज से ही सारी परेशानियां, बकरीद के बाद सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस सरकार को केवल मुसलमानों से परेशानी है। अगर सड़क पर नमाज से परेशानी है तो बाकि धर्मों के लोगों को भी सड़क पर त्योहार नहीं मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अजान से परेशानी है लेकिन मोदी जी के भाषण से नहीं है।
सड़क पर नमाज और त्योहारों के विरोध पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा मुसलमानों के त्योहारों या फिर नमाज से ही परेशानी क्यों होती है। अगर वाकई में दिक्कत है तो सड़कों पर सभी धर्मों के जुलूसों पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। अल्लामा फजल ए हक खैराबादा और अल्लामा कैफी जैसे सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। आज हमें नमाज अजान को लेकर ज्ञान दिया जा रहा है।
कांवड़ यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली तक की यात्रा के लिए सड़कें बंद कर दी जाती हैं। जगह-जगह टेंट लगाए जाते हैं लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ ली जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ईद रोज-रोज नहीं होती है। भारत में सभी धर्मों के लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। क्या उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता।
मुस्लिम नहीं छोड़ेंगे नमाज- ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम नमाज नहीं छोड़ेंगे। सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर तो कोई आपत्ति नहीं की जाती और दिक्कत केवल अजान और नमाज से है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान अंडे, मांस और चिकन बेचने पर रोक क्यों लगाई जाती है, यह किस तरह का कानून है?
केवल मुसलमानों से नफरत
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सरकार को केवल मुसलमानों से नफरत है। इससे पता चलता है कि आप इस्लाम मानने वालों को ही पीछे छोड़ना चाहते हैं। आप उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। तुर्कमान गेट, मलियाना और हशिमपुरा की बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि नरसंहार के बाद भी मुसलमान बच गए। ऐसा ना करिए। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आप आप चाहें तो भी हमें खत्म नहीं कर सकते। यह देश हमारा है और हमारा ही रहेगा।
उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना ही गलत है तो किसी भी धर्म के व्यक्ति का सड़क पर जुलूस निकालना गलत है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लोगों को नमाज शिफ्ट में पढ़नी चाहिए और सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन उन्हें ठीक करेगा। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई भी सरकार से सवाल करता है तो उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है। तो क्या मोदी ही एक मात्र भगवान हो गए हैं?
ओवैसी ने कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। बस केवल अजान और मुसलमानों का नाम लेना है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को होर्मुज से क्यों जोड़ा जा रहा है जबकि तेल 2022 से ही रूस से खरीदा जा रहा है। इससे भारत की तेल कंपनियों को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें