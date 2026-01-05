Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsasaduddin owaisi challenges RSS BJP to present official data on love jihad in Parliament
लव जिहाद की परिभाषा बता दो, संसद में आंकड़े पेश करो; असदुद्दीन ओवैसी की RSS-BJP को चुनौती

लव जिहाद की परिभाषा बता दो, संसद में आंकड़े पेश करो; असदुद्दीन ओवैसी की RSS-BJP को चुनौती

संक्षेप:

यह विवाद शनिवार को भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के भाषण से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि लव जिहाद जैसे मुद्दों को परिवारों के भीतर बातचीत को मजबूत करके हल किया जा सकता है।

Jan 05, 2026 06:57 am ISTNiteesh Kumar वार्ता
share Share
Follow Us on

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस और भाजपा को चुनौती दी कि वे संसद में लव जिहाद के मामलों पर आधिकारिक आंकड़े पेश करें। ओवैसी ने रविवार को अमरावती में संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 11 सालों में रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या और इस शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा भी रिकॉर्ड पर रखे।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने पर यूनुस सरकार की धमकी, क्या बोले थरूर

यह विवाद शनिवार को भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि लव जिहाद जैसे मुद्दों को परिवारों के भीतर बातचीत को मजबूत करके हल किया जा सकता है। भागवत ने परिवारों को बच्चों के साथ धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर चर्चा करने की सलाह दी थी और महिलाओं से सतर्क रहने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं परिवारों में बातचीत की कमी के कारण बढ़ रही हैं।

शादी और संबंधों पर क्या बोले ओवैसी

ओवैसी ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 18 या 21 साल की उम्र के वयस्कों को व्यक्तिगत निर्णय लेने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। उन्होंने कहा, 'वे किससे शादी करना चाहते हैं या किसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, यह किसी और की पसंद या विचारधारा से तय नहीं किया जा सकता।' उन्होंने भाजपा और संघ की आलोचना करते हुए कहा कि वे बेरोजगारी और लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर स्थिति जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी प्रतिष्ठान इन मुख्य मुद्दों पर जवाब देने में विफल रहा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को भी निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि पवार का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उनके पास अब महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यसभा के लिए फिर से चुने जाने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
RSS BJP Hindu अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।