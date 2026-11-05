राहुल गांधी को ‘पगलू’ कहने पर ओवैसी का मजेदार जवाब, बोले- मैं तो बीवी पगलू हूं…
राहुल गांधी को बीजेपी की ओर से ‘एंटी इंडिया पगलू’ कहे जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। बोले- मैं बीवी पगलू हूं। आखिर ओवैसी ने पत्नी और बच्चों का जिक्र करते हुए क्या कहा? जानिए उनके इस बयान के पीछे की पूरी कहानी।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘एंटी इंडिया पगलू’ कहे जाने पर जब ओवैसी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि वह ‘बीवी पगलू’ हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो उनकी बात माननी चाहिए।
'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, “मैं बीवी पगलू हूं। मेरी पत्नी और बच्चे हैं। अगर आप सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं तो मेरी बात पर भरोसा कीजिए।”
राहुल गांधी पर बीजेपी के तंज के बीच आया बयान
दरअसल, बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के लिए ‘पगलू’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद ओवैसी से इस पर सवाल पूछा गया था। इस राजनीतिक बयानबाजी में सीधे तौर पर शामिल होने के बजाय ओवैसी ने इसी शब्द को अपने घरेलू जीवन से जोड़ दिया और इसे मजाकिया अंदाज में पेश किया।
ओवैसी ने अपने जवाब में कहा कि वह पत्नी की बात मानने वाले व्यक्ति हैं और घर में पत्नी तथा बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं।
यूपी की रैली में भी कर चुके हैं ऐसी टिप्पणी
ओवैसी का यह बयान उनकी उस टिप्पणी की भी याद दिलाता है, जो उन्होंने अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की एक रैली के दौरान की थी। बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस भाषण का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया था।
रैली में ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। इसी भाषण के दौरान उन्होंने पत्नी को खुश रखने और खुद को ‘वाइफ पगलू’ बताने वाली बात कही थी।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच चर्चा में आया ‘बीवी पगलू’ वाला जवाब
बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी बीच ओवैसी का जवाब अपने हल्के-फुल्के अंदाज के कारण अलग नजर आया। उन्होंने राजनीतिक तंज को सीधे राजनीतिक जवाब देने के बजाय शादीशुदा जिंदगी और पत्नी के साथ रिश्ते से जोड़ दिया। उनका यह अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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