तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा और ये अहंकार में डूबे: ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने खचाखच जुटी भीड़ के बीच कहा कि 70 साल का अरसा यह समझने के लिए काफी होता है कि जब तक मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेगा, तब तक उसके मसलों पर बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में आज मुस्लिमों की आबादी 19 फीसदी है।

असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में ऐक्टिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने सोमवार को मधुबनी जिले के जीरो माइल में एक जनसभा को संबोधित किया और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से ही भाजपा जीत जाती है और ये लोग AIMIM पर बी टीम जैसा आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसलिए जीतती है कि तेजस्वी का वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने वोटर को समझा नहीं पाते और ओवैसी पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने तेजस्वी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप इसी तरह गुरूर में रहेंगे तो बिहार को नुकसान होगा। इसके लिए बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

हैदराबाद के सांसद ने खचाखच जुटी भीड़ के बीच कहा कि 70 साल का अरसा यह समझने के लिए काफी होता है कि जब तक मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेगा, तब तक उसके मसलों पर बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में आज मुस्लिमों की आबादी 19 फीसदी है। यह आबादी इतनी बड़ी है कि आपके बिना कोई हुकूमत नहीं बन सकती है और ना ही कोई सियासी फैसला लिया जा सकता है। मैं यह बताने आया हूं कि आप वोट डालकर घर न बैठ जाएं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी लीडरशिप तैयार करें। AIMIM की ओर से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें आपका सहयोग जरूरी है। यह लड़ाई आपकी है।

हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश और भाजपा लौटें बिहार में 60 फीसदी आबादी 25 साल से कम आयु के बुजुर्गों की है। मैं अपील करूंगा कि वोट डालने जाएं तो युवाओं के भविष्य का ध्यान रखें। सालों तक आपने राजनीतिक दलों को जिताया, लेकिन आपको क्या मिला है। आप जानते हैं कि भारत में कट्टरता चरम पर है और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि ट्रेन में एक शख्स ने गोलियां चला दीं। मुसलमान चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ इंसाफ हो। मजलिस नहीं चाहती कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बने।