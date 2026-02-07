क्या अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं 2 रुपये? 'मिया मुस्लिम' विवाद पर ओवैसी ने उड़ाया हिमंत शर्मा का मजाक

संक्षेप: ओवैसी ने असम के CM हिमंत को 'दो रुपये' की पेशकश कर उनका मजाक उड़ाया। जानें मिया मुस्लिम विवाद और पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर ओवैसी ने भाजपा-आरएसएस पर क्या गंभीर आरोप लगाए।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने 'मियां मुस्लिम' वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा का मजाक उड़ाया और सीमा विवाद के मुद्दे पर भाजपा-आरएसएस की घेराबंदी की। इसके अलावा, ओवैसी ने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदू आबादी से अधिक नहीं होगी।

हिमंत बिस्वा सरमा पर 'दो रुपये' वाला तंज असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि अगर ऑटो चलाने वाला मिया मुस्लिम है, तो उसे तय किराए से कम पैसे दें। इस पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा- वह कहते हैं, अगर कोई ऑटो ड्राइवर मियां मुसलमान है, तो उसे असली किराए से कम पैसे दो। अगर किराया 5 रुपये है, तो उसे 4 रुपये दो... हिमंत विश्व शर्मा, मैं तुम्हें ये दो रुपये दे रहा हूं, क्या तुम लोगे? मुझे पता है कि तुम दो रुपये के भिखारी हो... क्या मैं इसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं?" उन्होंने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भेदभाव करने और लोगों को वोट डालने के लिए बांग्लादेश भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया। 'मिया' शब्द का प्रयोग अक्सर असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने यह शब्द नहीं गढ़ा है, बल्कि यह समुदाय के भीतर ही प्रचलित है।

भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी हिंदुओं से अधिक नहीं होगी: ओवैसी हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने तेलंगाना में नगर निगम चुनाव से पहले शुक्रवार रात निजामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया भाषण को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है जबकि भारत की आबादी युवा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सवाल किया, "अगर प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि देश की 60 प्रतिशत आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो उन्होंने (मोदी ने) उनके रोजगार के लिए क्या उपाय किए हैं और उन्हें कौन से कौशल सिखाए हैं?"

उन्होंने कहा, "बीस साल बाद, यह युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी। महंगाई कितनी बढ़ेगी और उन्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, इस बारे में हम सोचते ही नहीं। इसके बजाय, वे कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है... मुस्लिम आबादी स्थिर हो जाएगी। भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी हिंदुओं की आबादी से अधिक नहीं होगी।" ओवैसी ने कहा, "अब उन्हें समझ आ रहा है कि 25-30 साल बाद, देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भगवत कहते हैं कि कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि वह खुद ऐसा नहीं करते, यह अलग बात है।" उन्होंने कहा, "पहले कहा जाता था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाया जाएगा और वे मुसलमानों की आलोचना करते थे। अब उन्हें एहसास हो गया है कि जब देश की आबादी बूढ़ी होगी तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा।"