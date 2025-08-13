बकवास न करें शहबाज शरीफ, हमारे पास ब्रह्मोस है; ओवैसी का PAK पीएम को जवाब

ओवैसी का यह बयान शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोकने की कोई भी कोशिश सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी पर पलटवार किया है। शरीफ के 'दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता' बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, ओवैसी ने कहा, "ब्रह्मोस है हमारे पास"। एआईएमआईएम सांसद ने संवाददाताओं से कहा, "उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए... ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। बस, बहुत हो गया।"

यह बयान शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोकने की कोई भी कोशिश सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा, “आपने हमारा पानी रोकने की धमकी दी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।”