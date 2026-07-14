सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे विपक्ष के बड़े नेता, 17 दिन भूखे रहने के बाद कैसी है तबीयत

बीते 24 दिनों से सीजेपी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दीपके ने सवाल उठाया कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की बिगड़ती सेहत के बावजूद सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत क्यों शुरू नहीं की।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध प्रदर्शन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह गुरुवार शाम पांच बजे जंतर-मंतर जाकर वांगचुक और कॉजपा के प्रदर्शन को समर्थन देंगे।

उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। वह देश की धरोहर हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वह अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। संघर्ष के और भी तरीके हो सकते हैं।' दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन और उसकी मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा देने की भी मांग की।

सुधार की मांग केजरीवाल ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और भविष्य में छात्रों को परेशानियों से बचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले AAP की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को जंतर-मंतर पर वांगचुक से मुलाकात की थी।

अब कैसी है तबीयत पीटीआई भाषा के मुताबिक, आयोजकों ने बताया है कि अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान सोनम वांगचुक का वजन 8.2 किलोग्राम घट गया है और उनका रक्तचाप भी गिरकर 107/70 एमएमएचजी रह गया है। उनकी ब्लड ग्लूकोज का स्तर भी घटकर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है। वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में बने हुए हैं।

विपक्ष के नेताओं ने की अपील हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। इनमें लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने लिखा, 'श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वह अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी लोकतंत्र के लिए।'