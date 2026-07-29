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'हिंदू बेचारा कंफ्यूज है' अरविंद केजरीवाल ने क्यों कही ऐसी बात?

By Shubham Sharma
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AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुटकी ली कि दोनों नेताओं की विरोधाभासी बातों से आम हिंदू कंफ्यूज हो गया है।

AAP National Convener Arvind Kejriwal
AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुटकी ली

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयानों में अंतर को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और संघ पर करारा सियासी हमला बोला है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुटकी ली कि दोनों नेताओं की विरोधाभासी बातों से "आम हिंदू कंफ्यूज" हो गया है।

केजरीवाल ने क्या लिखा?

केजरीवाल ने 'X' पर तंज कसते हुए लिखा, "मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर हिंदू को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि तीन से ज्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदू बेचारा कंफ्यूज है। रेखा जी और भागवत जी मिलकर बता दें कि हिंदुओं को आखिर करना क्या है।"

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विवाद के पीछे क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला दो अलग-अलग बयानों और एक नई सरकारी नीति के आपस में टकराने से जुड़ा हुआ है।

संघ के एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जन्मदर और जनसंख्या असंतुलन का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि देश के हर नागरिक और हिंदू परिवारों को तीन या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि समाज की जनसांख्यिकी संतुलित रहे।

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हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नियमों और दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद दी जानी है। हालांकि, योजना की शर्तों में साफ कहा गया है कि इसका लाभ केवल उन्हीं महिलाओं या परिवारों को मिलेगा जिनके तीन या तीन से कम बच्चे हैं।

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केजरीवाल ने साधा दोहरा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने इसी अंतर को ढाल बनाकर बीजेपी और संघ परिवार पर दोहरा हमला किया है। एक तरफ जहां संघ सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर ज्यादा बच्चों को बढ़ावा देने की वकालत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीत दिल्ली सरकार तीन से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं में कटौती कर रही है।

आप नेताओं का कहना है कि एक तरफ बीजेपी और उसके मातृ संगठन RSS आबादी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी ही सरकारें ऐसी नीतियां लाती हैं, जो आम लोगों को राहत देने के बजाय उन्हें योजनाओं से वंचित करती हैं।

इस तंज के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के इस सियासी हमले पर भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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