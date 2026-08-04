E20 के खिलाफ केजरीवाल का मार्च आज, PM आवास जाएंगे 100 लोग; पुलिस अलर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी के पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद दिल्ली में फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ई20 के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल अब E20 के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। (ANI Photo/Naveen Sharma)

E20 के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एथनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, खबरें हैं कि इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली है। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि इस मार्च में विपक्ष के अन्य दल भी उनके साथ शामिल होंगे या नहीं।

केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और ई20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से एथनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने 'घुटने टेक दिए' हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एथनॉल मिले हुए पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देना किसी 'छिपे हुए एजेंडे' का संकेत है।

उन्होंने घोषणा की थी कि वह 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे एथनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए दो लाख हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे।

क्या है प्लान केजरीवाल ने सोमवार को कहा, 'मैं कल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर जनता द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से सौंपूंगा और एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। लोगों को अपनी गाड़ियों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार इसे जारी रखे हुए है जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है।'

समय मांगा था केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे। अपने पत्र में केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और ई20 ईंधन, दोनों विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की थी।

उन्होंने कहा, 'हमें पत्र का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अब हम खुद प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। इस ज्ञापन पर दो लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'आप' की ओर से पिछले सप्ताह एथनॉल के मुद्दे पर आयोजित संवाद कार्यक्रम 'एथनॉल टाउनहॉल' 'बेहद सफल' रहा और इसमें कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

पुलिस ने नहीं दी अनुमति पीटीआई भाषा को पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीएम आवास तक प्रस्तावित मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी अनधिकृत मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।