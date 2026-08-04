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E20 के खिलाफ केजरीवाल का मार्च आज, PM आवास जाएंगे 100 लोग; पुलिस अलर्ट

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद दिल्ली में फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ई20 के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं।

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल अब E20 के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। (ANI Photo/Naveen Sharma)

E20 के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एथनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, खबरें हैं कि इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली है। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि इस मार्च में विपक्ष के अन्य दल भी उनके साथ शामिल होंगे या नहीं।

केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और ई20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से एथनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने 'घुटने टेक दिए' हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एथनॉल मिले हुए पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देना किसी 'छिपे हुए एजेंडे' का संकेत है।

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उन्होंने घोषणा की थी कि वह 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे एथनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए दो लाख हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे।

क्या है प्लान

केजरीवाल ने सोमवार को कहा, 'मैं कल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर जनता द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से सौंपूंगा और एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। लोगों को अपनी गाड़ियों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार इसे जारी रखे हुए है जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है।'

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समय मांगा था

केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे। अपने पत्र में केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और ई20 ईंधन, दोनों विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की थी।

उन्होंने कहा, 'हमें पत्र का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अब हम खुद प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। हमने एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। इस ज्ञापन पर दो लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'आप' की ओर से पिछले सप्ताह एथनॉल के मुद्दे पर आयोजित संवाद कार्यक्रम 'एथनॉल टाउनहॉल' 'बेहद सफल' रहा और इसमें कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

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पुलिस ने नहीं दी अनुमति

पीटीआई भाषा को पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीएम आवास तक प्रस्तावित मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी अनधिकृत मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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