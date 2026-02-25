छात्रों के लिए तोहफा, गोवा में केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन; फ्री कोचिंग भी मिलेगी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बेनाउलिम स्थित अवर लेडी ऑफ पट्रोसिनियो कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पहल स्थानीय विधायक कैप्टन वेंजी वीगास द्वारा शुरू की गई है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बेनाउलिम स्थित अवर लेडी ऑफ पट्रोसिनियो कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह पहल स्थानीय विधायक कैप्टन वेंजी वीगास द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गोवा के हर छात्र तक आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस ई-लाइब्रेरी में 10000 से अधिक ई-बुक्स उपलब्ध हैं। सभी कक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर्स, सिमुलेशन और प्रैक्टिस मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। साथ ही JEE, NEET, CLAT तथा 40 से अधिक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट और तैयारी की सुविधा भी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी वही संसाधन प्राप्त कर सकें जो बड़े निजी स्कूलों के छात्रों को मिलते हैं।

गोवा में शिक्षा की मौजूदा स्थिति कई सवाल खड़े करती है। राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 906 से घटकर 789 रह गई है। कुल लगभग 1,487 स्कूलों में से 238 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। संसाधनों और शिक्षकों की कमी जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देती है। ऐसे समय में यह ई-लाइब्रेरी छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति पहले दिल्ली में लागू हुई और फिर पंजाब में मजबूती से आगे बढ़ी। पंजाब में आज लगभग 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) में पंजाब ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसे बरकरार रखा है।

राज्य सरकार ने 234 प्रिंसिपलों और शिक्षा प्रशासकों को सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजा, 216 प्राथमिक शिक्षकों को फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय में और 199 हेडमास्टरों को आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों के लिए 1908 कैंपस मैनेजर और 1316 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए, जिससे स्कूलों का माहौल सुरक्षित और व्यवस्थित हुआ।