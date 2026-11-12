7 करोड़ दो वरना मार देंगे; केजरीवाल और उनकी बेटी को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फोन
Arvind Kejriwal Gets Death Threat: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है। AAP विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए यह धमकी मिली है।
Arvind Kejriwal Gets Death Threat: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दी गई है। इसके साथ ही सात करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है। दिल्ली के तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज मिले, जिसमें केजरीवाल तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा गया है। इसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को मोहाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आरोपी हरियाण के रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।
'7 करोड़ दो, वरना बेटी को मार देंगे'
विधायक जरनैल सिंह ने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर कॉल आई और व्हाट्सऐप पर भी धमकी भरे संदेश मिले। व्हाट्सऐप पर आरोपी का प्रोफाइल नाम एच दिखाई दे रहा था। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए कहा, 'अरविंद केजरीवाल को सात करोड़ रुपये देने के लिए कह दो नहीं तो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा।'
आरोपी ने फोन पर धमकी देने के साथ उसी मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप मैसेज भी भेजा। इसमें भी सात करोड़ रुपये की मांग करते हुए हत्या की धमकी दोहराई गई।
केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग
विधायक जरनैल सिंह ने आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईपी लॉग और लोकेशन ट्रेस कराने की मांग की। अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है।
आपको बता दें कि इससे पहले साल 2024 के मई में भी केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली थी। तब मेट्रो ट्रेन के कोच के भीतर कई मैसेज लिखे गए थे और उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व इस तरह की धमकी पंजाब पुलिस की चिंता बढ़ा सकती है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें