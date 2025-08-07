Arundhati Roy Azadi and 25 other books banned in Jammu and Kashmir for promoting separatism अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं... जम्मू-कश्मीर में अरुंधति रॉय की 'आजादी' समेत 25 किताबें बैन, India News in Hindi - Hindustan
अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं... जम्मू-कश्मीर में अरुंधति रॉय की 'आजादी' समेत 25 किताबें बैन

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने लेखिका अरुंधति राय की आजादी समेत 25 किताबों को बैन कर दिया है। प्रशासन का आरोप है कि यह किताबें युवाओं में अलगाववाद को बढ़ावा देकर भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा था।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:26 AM
जम्मू-कश्मीर की सरकार ने प्रदेश में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इन किताबों पर आरोप है कि इनके जरिए झूठी कहानी गढ़कर अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतिबंध लगाई गई इन किताबों में सबसे प्रमुख नाम लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति राय का है, जिनकी कश्मीर मुद्दे पर लिखी किताब 'आजादी' को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एजी नूरानी की 'द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012', सुमंत्र बोस की 'कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स' और ‘कॉन्टेस्टेड लैंड्स’ को भी बैन किया गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में इन किताबों को प्रतिबंधित करने के पीछे तर्क भी दिया गया है। राज्य गृह विभाग के मुख्य सचिव चंद्रेकर भारती ने कहा, "अगर कोई साहित्य ऐतिहासिक घटना या राजनीतिक टिप्पणी से जोड़कर लिखा जाता है। वह युवाओं की कट्टरतावादी सोच, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ऐसा साहित्य स्थानीय लोगों में पीड़ित होने के भय को बढ़ावा देता है और आतंकवादी वीरता की संस्कृति को बढ़ाकर युवाओं की मानसिकता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।"

उन्होंने आगे कहा, "इन किताबों ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने में भी भूमिका निभाई है। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। इसके अलावा आतंकियों का महिमामंडन, सुरक्षा बलों का अपमान, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा, हिंसा का महिमामंडन भी किया गया है।"

भारती ने बताया कि यह किताबें किसी एक प्रकाशन केंद्र की नहीं है, बल्कि अलग-अलग जगह की हैं। इसमें रुटलेज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड प्रेस शामिल है।

वर्तमान में इन सभी किताबों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 के तहत जब्त कर लिया गया है। सरकार के मुताबिक इन किताबों को अलगाववाद को बढ़ाने वाली और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाला पाया गया है। इसलिए इन पर धारा 152,196 और 197 के तहत बैन लगाया गया है।

