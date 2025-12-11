Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsArunachal pradesh Vehicle Carrying Assam Labourers Fell Into Gorge several Dead
भारत-चीन बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जारी बस खाई में गिरी; 21 की मौत

संक्षेप:

अब तक मिली सूचना के मुताबिक खाई से अब तक 13 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं अन्य शवों की तलाश जारी है। 

Dec 11, 2025 04:28 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
पूर्वोत्तर भारत में भारत-चीन सीमा के पास बीते सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां अरूणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में बस में सवार 22 में 21 मजदूरों की मौत हो गई है। इनमें से अधिकार असम के रहने वाले थे। वहीं एक मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गाड़ी सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लेकर जा रही थी।

हादसे के बाद मिली जानकारी के मुताबिक बस को खाई में गिरता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस राहत और बचाव दल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। अब तक मिली सूचना के मुताबिक खाई से अब तक 13 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं अन्य शवों की तलाश जारी है।

स्थानीय मीडिया ने बताया है कि मृतकों में अधिकतर मजदूर असम के तिनसुकिया जिले के गेलपुखुरी टी एस्टेट के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर हेलोंग चागलागम सड़क निर्माण परियोजना के लिए जा रहे थे। हालांकि गाड़ी मेटेलियांग नाम की एक जगह के पास अनियंत्रित हो गई और खाई में कई मीटर अंदर जा गिरी। हालांकि हादसे की वजह को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मामले की जानकारी देते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के DDMO (प्रभारी) नांग चिंगनी चौपू ने एएनआई को बताया, "यह घटना भारत-चीन सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के चागलागम सर्कल में हुई। घटना 8 दिसंबर की रात को हुई थी। हमें इसकी रिपोर्ट 10 दिसंबर की रात को मिली। यहां तक ​​कि स्थानीय लोगों को भी नहीं पता था कि वहां कोई घटना हुई है। वहां का रास्ता बहुत ढलान वाला और संकरा है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चला है। हमने एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला है।”

DDMO ने आगे बताया कि सुरक्षित मिले मजदूर के मुताबिक गाड़ी में 22 मजदूर सवार थे। उन्होंने बताया, “सेना, ITBP और जिला प्रशासन द्वारा वहां तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF को भी बुलाया गया है और ऑपरेशन जारी है।"

