अरुणाचल में दूसरे दिन भी तनाव: केंद्र ने भेजीं RAF की 2 टुकड़ियां; पासीघाट में धारा 163 लागू

सुरक्षा बलों के इन जवानों को नवी मुंबई से भारतीय वायु सेना (IAF) के विशेष परिवहन विमान से एयरलिफ्ट करके रविवार को ही हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा रहा है। क्षेत्र में सीआरपीएफ की कुछ इकाइयां पहले से ही तैनात हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मोर्चा संभालते हुए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की दो कंपनियां (लगभग 500 जवान) तुरंत अरुणाचल प्रदेश भेजने का फैसला किया है।

प्रस्तावित 11,200 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में भड़की हिंसा के बाद रविवार को भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मोर्चा संभालते हुए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की दो कंपनियां (लगभग 500 जवान) तुरंत अरुणाचल प्रदेश भेजने का फैसला किया है।

सुरक्षा बलों के इन जवानों को नवी मुंबई से भारतीय वायु सेना (IAF) के विशेष परिवहन विमान से एयरलिफ्ट करके रविवार को ही हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा रहा है। क्षेत्र में सीआरपीएफ की कुछ इकाइयां पहले से ही तैनात हैं।

5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, धारा 163 लागू पासीघाट में शुक्रवार रात एनएचपीसी दफ्तर, पासीघाट पुलिस स्टेशन में आगजनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कलिंग मोयोंग सहित तीन नेताओं- विधायक निनोंग एरिंग और ओनी पन्यांग के घरों में हुई तोड़फोड़ के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है।

ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट, मेबो और रुकसिन इलाकों में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने, जुलूस निकालने और हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी लगा दी है, यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है।

सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक शनिवार तड़के 3:30 बजे तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच रुक-रुक कर हिंसक झड़पें होती रहीं, जिसमें भारी पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं: CM की अपील शनिवार को हिंसा पर चिंता जताते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक बार फिर आंदोलनकारी संगठनों से हिंसक रास्ता छोड़कर वार्ता की मेज पर आने की अपील की।

उन्होंने कहा, "सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। SUMP प्रोजेक्ट को लेकर जो भी संगठन या एसोसिएशन चर्चा करना चाहता है, उनका स्वागत है। लोगों को सरकार से सवाल पूछने चाहिए, इस परियोजना के फायदों और नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए और अपनी चिंताओं पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।"

क्यों जारी है बवाल? आदि बाने केबांग यूनाइटेड, SUMP प्रभावित क्षेत्र युवा एसोसिएशन और सियांग स्वदेशी किसान मंच जैसे संगठनों का कहना है कि 11,200 मेगावाट का यह विशाल बांध सियांग नदी घाटी के पर्यावरण को तबाह कर देगा और स्थानीय स्वदेशी समुदायों को अपनी पुश्तैनी जमीन से विस्थापित होना पड़ेगा।