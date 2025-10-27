HIV रैकेट और 2 लोगों की आत्महत्या, अरुणाचल पुलिस ने फरार IAS अफसर को किया गिरफ्तार

संक्षेप: सुसाइड नोट में येकर ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक उनका यौन शोषण व उत्पीड़न किया गया। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय तक अपमान, दबाव व धमकियों के कारण वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं।

अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 2 लोगों की आत्महत्या के मामले में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पूर्व उपायुक्त टी. पोटोम को गिरफ्तार कर लिया। पापुम पारे की पुलिस अधीक्षक नीलम नेगा ने बताया कि दिल्ली सरकार में विशेष सचिव पोटोम ने आज सुबह निरजुली थाने में आत्मसमर्पण किया और उन्हें औपचारिक रूप से अरेस्ट कर लिया गया। गुरुवार को मामले का खुलासा होने के बाद से ही उनका कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।

पोटोम भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के कई प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में वांछित हैं, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कदाचार से संबंधित आरोप हैं। मामला एक युवा मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) गोमचू येकर की मौत से संबंधित है, जिसने 23 अक्टूबर को निरजुली के लेखी गांव में अपने किराए के घर में आत्महत्या कर ली थी।

उत्पीड़न और जबरदस्ती करने का आरोप घटनास्थल पर मिले हाथ से लिखे नोट में 2 सीनियर अधिकारियों पोटोम और ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता लिकवांग लोवांग द्वारा उत्पीड़न और जबरदस्ती किए जाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि लोवांग ने भी उसी दिन लोंगडिंग जिले में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शुरू में निरजुली थाने में BNS की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। बाद में परिवार ने दावा किया कि कई सुसाइड नोट बरामद किए गए थे, जिनमें येकर ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे।