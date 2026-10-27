LAC पर तनाव की खबरों की बीच पाकिस्तान से आई फर्जी वीडियो की बाढ़, सेना ने खोल दी पोल
अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तनाव की खबरों के बीच पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स से फर्जी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। सेना की फैक्ट चेकिंग टीम लगातार ऐसे वीडियो की पोल खोल रही है।
अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की रिपोर्ट्स के बाद सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो तैरने लगे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को बुरी तरह पीटा और पकड़ लिया। सेना ने कई बार फैक्ट चेक करके स्पष्ट किया है कि इन वीडियो का भारतीय सेना से कोई लेना-देना नहीं है। इन फेक वीडियो के जरिए यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि चीन भारत पर भारी पड़ रहा है। सेना के ऑफिशल फैक्ट चेकिंग अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो की सच्चाई बताई गई है।
पाकिस्तान से शेयर हो रहे फेक वीडियो
दरअसल 22 अक्टूबर को आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने कहा था कि जुलाई से ही एलएसी पर कई जगहों पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच तनाव देका गया है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर कई जगहों पर भारतीय सैनिकों की पट्रोलिंग में चीन बाधा डाल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के एजेंडाबाजों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया और फेक वीडियो की भरमार कर दी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन भी अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेता है। फेक वीडियो शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से संबंधित हैं।
पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे
एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गिरीश कालिया कह रहे हैं कि चीन ने असाफिला, लॉन्गजू और टाकसिंग को कब्जे में ले लिया है और भारत के सैनिकों का वहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। सेना की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक .यह 7 अक्टूबर 2023 का वीडियो है जब मेजर जनरल कालिया घुसपैठ को नाकाम करने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने चीन को लेकर कभी कोई दावा नहीं किया है।
एक पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट से चीन और भारत के सैनिकों के बीच गोलीबारी का भी फुटेज शेयर किया गया जो कि पूरी तरह से फर्जी निकल। आईटीबीपी ने ही पुष्टि की है कि एलएसी पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। फैक्ट चेकिंग अकाउंट पर कई पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा किया गया है जो कि फर्जी वीडियो शेयर करके अपना अजेंडा जला रहे हैं।
सूचना तकनीक मंत्रालय ने भी इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर लोगों को ावधान किया है। एक वीडियो में दिखाया गया कि सिक्किम में नाथु ला दर्रे के पास चीन की गाड़ियां भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि व्यापार के लिए चीन की कमर्शल गाडियों को भारत में आने की अनुमति दी जाती है।
पाकिस्तान के एक प्रोपेगैंडा अकाउंट के जरिए कहा गया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार दावा कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सेना का बड़ा जमावड़ा हो सकताहै। फैक्च चेकिंग टीम के मुताबिक यह वीडियो 30 मार्च 2026 का है। वह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें