अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, बीजेपी नेता बोले- चीन को छोड़ना पड़ेगा तिब्बत

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, बीजेपी नेता बोले- चीन को छोड़ना पड़ेगा तिब्बत

संक्षेप:

बीजेपी नेता ताबिर गाओ ने कहा कि चीन दावा कुछ भी करता रहे लेकिन अरुणाचल  प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का कहना है कि एक दिन चीन को तिब्बत भी छोड़ना पड़ेगा।

Dec 30, 2025 12:16 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बीजेपी नेता तापिर गाओ ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। बता दें कि चीन कई बार अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बता चुका है। गाओ ने कहा, चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है लेकिन भारत हर बार बता चुका है कि यह भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। अरुणाचल कभी तिब्बत का हिससा नहीं था। यब बात 14वें दलाई लामा भी कई बार कह चुके हैं। उनका कहना है कि एक दिन चीन को तिब्बत जरूर मुक्त करना पड़ेगा।

बांग्लादेश छोड़ दे अपने नापाक इरादे

गाओ ने कहा कि बांग्लादेश को भी अपने नापाक इरादे छोड़ देने चाहिए। वह पूर्वोतर भारत तक विस्तार करना चाहता है। लेकिन भारत में इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है। उनका पूरा ध्यान बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों पर है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर में घुसने का सपना देख रहा है। उसे नहीं भूलना चाहिए कि हमने चिकन नेक का विस्तार 22 किलोमीटर कर दिया हैऔर अब यह चटगांव हिल तक हो गया है। आज का भारत कुछ भी कर सकता है। हमें भारत में घुसे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वापस भेजना है।

पूर्व राजनयिक केपी फिबायन ने भी कहा था कि चीन किसी तरह अरुणचल प्रदेश तक कब्जा करना चाहता हैऔर इसीलिए इसको दक्षिणी तिब्बत बताता रहता है। पेंटागन ने भी कहा था कि चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है। चियांग काइ शेक की सरकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सोच आज नहीं आई है बल्कि काफी पुरानी है। उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चीन विस्तारवादी रहा है और आज भी है। वह भारत की संप्रभुता का भी सम्मान नहीं करता है। ऐसे में उससे सावधान रहने की जरूरत है।

