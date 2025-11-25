Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsArunachal is ours it will remain ours India strong response to China Know whole matters
अरुणाचल हमारा है और रहेगा... विलाप से कुछ नहीं बदलने वाला; चीन को भारत ने दिखाई औकात

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 11:02 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर कथित तौर पर परेशान करने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीनी सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने पूरी तरह कानून और विनियमों के अनुसार काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगनान (अरुणाचल प्रदेश) चीन का क्षेत्र है और भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को चीन कभी मान्यता नहीं देता। इस पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह एक स्थापित और अकाट्य सत्य है। चीन कितनी भी कोशिश कर ले, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा।

चीनी विदेश मंत्रालय क्या कहा था?

दरअसल, मीडिया द्वारा भारतीय महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर माओ निंग ने कहा कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, हमारे सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानून के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कीं और संबंधित व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों व हितों की पूरी सुरक्षा की। कोई जबरदस्ती, कोई हिरासत और कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। इस माओ ने यह भी कहा कि कानून लागू करना निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण था, महिला को एयरलाइन की ओर से आराम करने की जगह और भोजन मुहैया कराया गया।

माओ निंग ने आगे सफाई दी कि किसी भी देश में प्रवेश-निकास के दौरान सीमा जांच करना और खास परिस्थितियों में कानून लागू करना दुनिया भर में सामान्य प्रथा है। भारत के औपचारिक कूटनीतिक विरोध (डिमार्शे) और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताने के जवाब में माओ निंग ने चीन का पुराना दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि जंगनान (चीन का नाम अरुणाचल के लिए) चीन का क्षेत्र है। भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को चीन कभी मान्यता नहीं देता।

भारत का जवाब

वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि हमने चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों को देखा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और वैध पासपोर्ट होने के बावजूद शंघाई हवाई अड्डे पर जापान जाते समय रोकने का मामला शामिल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह एक स्थापित और अकाट्य सत्य है। चीन जितनी भी कोशिश कर ले, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा।

जायसवाल ने आगे कहा कि इस हिरासत के मामले को चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। चीनी अधिकारियों ने अभी तक अपनी उस कार्रवाई की कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संधियों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, वे यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या उनकी यह कार्रवाई उनके अपने 24-घंटे वीजा-मुक्त ट्रांजिट नियमों का भी उल्लंघन थी।

पूरा मामला क्या?

ब्रिटेन में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश मूल की भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं। शंघाई में उनका सिर्फ तीन घंटे का ट्रांजिट था। उनका दावा है कि चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान 'अरुणाचल प्रदेश, भारत' देखते ही उसे 'अवैध' घोषित कर दिया और उन्हें कई घंटे रोके रखा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
