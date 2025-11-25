अरुणाचल हमारा है और रहेगा... विलाप से कुछ नहीं बदलने वाला; चीन को भारत ने दिखाई औकात

संक्षेप: चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर कथित तौर पर परेशान करने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीनी सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने पूरी तरह कानून और विनियमों के अनुसार काम किया।

चीन ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर कथित तौर पर परेशान करने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीनी सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने पूरी तरह कानून और विनियमों के अनुसार काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगनान (अरुणाचल प्रदेश) चीन का क्षेत्र है और भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को चीन कभी मान्यता नहीं देता। इस पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह एक स्थापित और अकाट्य सत्य है। चीन कितनी भी कोशिश कर ले, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा।

चीनी विदेश मंत्रालय क्या कहा था? दरअसल, मीडिया द्वारा भारतीय महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर माओ निंग ने कहा कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, हमारे सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानून के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कीं और संबंधित व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों व हितों की पूरी सुरक्षा की। कोई जबरदस्ती, कोई हिरासत और कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। इस माओ ने यह भी कहा कि कानून लागू करना निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण था, महिला को एयरलाइन की ओर से आराम करने की जगह और भोजन मुहैया कराया गया।

माओ निंग ने आगे सफाई दी कि किसी भी देश में प्रवेश-निकास के दौरान सीमा जांच करना और खास परिस्थितियों में कानून लागू करना दुनिया भर में सामान्य प्रथा है। भारत के औपचारिक कूटनीतिक विरोध (डिमार्शे) और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताने के जवाब में माओ निंग ने चीन का पुराना दावा दोहराया। उन्होंने कहा कि जंगनान (चीन का नाम अरुणाचल के लिए) चीन का क्षेत्र है। भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को चीन कभी मान्यता नहीं देता।

भारत का जवाब वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि हमने चीनी विदेश मंत्रालय के बयानों को देखा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और वैध पासपोर्ट होने के बावजूद शंघाई हवाई अड्डे पर जापान जाते समय रोकने का मामला शामिल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यह एक स्थापित और अकाट्य सत्य है। चीन जितनी भी कोशिश कर ले, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा।

जायसवाल ने आगे कहा कि इस हिरासत के मामले को चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। चीनी अधिकारियों ने अभी तक अपनी उस कार्रवाई की कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संधियों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, वे यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या उनकी यह कार्रवाई उनके अपने 24-घंटे वीजा-मुक्त ट्रांजिट नियमों का भी उल्लंघन थी।