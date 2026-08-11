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अरुणाचल हमारा हिस्सा है और रहेगा, सच्चाई कोई नहीं बदल सकता; चीन को भारत की खरी-खरी

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन की आपत्ति पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि अरुणाचल भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो खुद-ब-खुद साफ है और इसे कोई नहीं बदल सकता।

Chinese President Xi Jinping
चीनी राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और खास जगहों को भारत के आधिकारिक नक्शे पर उनके मानक नामों से पहचानने के भारत के कदम पर चीन बौखलाया हुआ है। सोमवार को चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसे नई दिल्ली से सिरे से खारिज कर दिया है और साफ शब्दों में दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और रहेगा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन की आपत्ति पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, "अरुणाचल भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो खुद-ब-खुद साफ है और इसे कोई नहीं बदल सकता।"

दरअसल, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बार-बार बदलने के बाद भारत ने पिछले हफ्ते राज्य में 27 जगहों और खास जगहों को भारत के आधिकारिक नक्शे पर उनके मानक नामों से औपचारिक रूप से नामांकित किया था। तब एक आधिकारिक बयान में कहा गया था, “अरुणाचल प्रदेश के 'सर्वे ऑफ इंडिया' के नक्शे पर इन्हें औपचारिक रूप से पहचानने का मकसद इनकी सही पहचान और आम जनता के बीच बेहतर जानकारी को आसान बनाना है।”

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काफी पुराना का है मुद्दा

भारत के आधिकारिक नक्शे पर औपचारिक रूप से चिह्नित 27 जगहों में 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) के पास स्थित 'लोंग जू' भी शामिल है। यह 1959 में भारत और चीन के बीच शुरुआती टकराव के केंद्रों में से एक था, जब चीनी सेना इस इलाके में दाखिल हुई थी। नई दिल्ली ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की हरकत को हमेशा साफ तौर पर खारिज किया है। उसने ऐसे कदमों को लगातार "बेकार और बेतुका" बताया है और जोर दिया है कि इनसे उस "अकाट्य" सच्चाई में कोई बदलाव नहीं आएगा कि यह राज्य भारत का अभिन्न अंग "था, है और हमेशा रहेगा"।

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चीनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

नई दिल्ली की इस कवायद पर चीन फिर बौखला उठा, उसने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक भारतीय मानचित्र पर उनके मानक भारतीय नामों के साथ दर्ज किए जाने के फैसले को 'अवैध और अमान्य' करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, ''चीन, भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश' को मान्यता नहीं देता है।'' उन्होंने विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपने जवाब में कहा, ''भारत द्वारा चीन में लंबे समय से प्रचलित नामों को अपने तथाकथित 'मानक नामों' से बदलने का प्रयास अवैध और अमान्य है।'' उन्होंने कहा, ''इससे यह तथ्य बिल्कुल नहीं बदलता कि जांगनान क्षेत्र चीन का हिस्सा है।'' बता दें कि चीन तिब्बत को 'शीजांग' और अरुणाचल प्रदेश को 'जांगनान' कहता है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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