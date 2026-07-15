हैवानियत ऐसी कि शैतान भी कर जाए तौबा! दोषी की करनी की सजा पीड़िता ने 42 साल तक भुगती

क्राइम फाइल्स के इस दूसरे एपिसोड में आज से 53 साल पहले अरुणा शानबाग के साथ हुई उस हैवानियत की कहानी आपको बताते हैं, जिसमें दोषी तो अपनी सजा पूरी कर के जेल से छूट गया, लेकिन पीड़िता को एक ऐसे जुर्म की 'उम्रकैद' हुई, जिसका शिकार वह खुद थी।

मुंबई के परेल इलाके में स्थित KEM अस्पताल। तारीख: 27 नवंबर 1973। शाम का वक्त था। 24 साल की जूनियर नर्स अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी खत्म करके चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थीं। कर्नाटक के हालदीपुर की रहने वाली अरुणा, न्यूरोसर्जरी वार्ड की एक तेज-तर्रार और जांबाज नर्स थीं। उनकी जिंदगी में सब कुछ बेहद खूबसूरत चल रहा था। उसी अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उनकी सगाई हो चुकी थी। शादी के दिन गिने जा रहे थे, खर्चों का हिसाब लगाया जा रहा था और नए जीवन के सपने बुने जा रहे थे।

लेकिन उस शाम, अस्पताल के जानवरों वाले वार्ड के अंधेरे गलियारे में एक दरिंदा घात लगाए बैठा था। उसका नाम था सोहनलाल भरता वाल्मीकि। वह अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई का काम करता था। कुछ दिन पहले अरुणा ने उसे जानवरों का खाना चुराने और काम में लापरवाही बरतने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए सोहनलाल तड़प रहा था।

जैसे ही अरुणा उस गैलरी से गुजरीं, सोहनलाल ने पीछे से हमला कर दिया। उसने आवारा कुत्तों को बांधने वाली लोहे की एक भारी, गूंथी हुई चेन अरुणा के गले में लपेट दी और पूरी ताकत से पीछे खींच लिया। अरुणा का दम घुटने लगा। उनके नाखून उस लोहे की कड़ियों को गले से हटाने की नाकाम कोशिश में कंक्रीट पर घिसटने लगे। सोहनलाल ने उन्हें घसीटकर जानवरों के टेस्टिंग एरिया के घने अंधेरे कोने में डाल दिया।

वहां उसने अरुणा के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए अप्राकृतिक बलात्कार किया। अरुणा चीख न सकें, इसलिए उसने लोहे की उस चेन को गले पर और कस दिया। 11 मिनट तक अरुणा के दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना पूरी तरह बंद हो गया। जब सोहनलाल वहां से भागा, तो अरुणा कंक्रीट के ठंडे फर्श पर खून और गंदगी के बीच तड़प रही थीं। उनके दिमाग की कोशिकाएं हमेशा के लिए मर चुकी थीं, जिसे मेडिकल भाषा में 'सेरेब्रल इस्किमिया' कहते हैं।

वार्ड 4A का वो खामोश कमरा और सिस्टम की लीपापोती अगली सुबह 7:45 बजे, जब अगली शिफ्ट के कर्मचारी वहां पहुंचे, तो नजारा दहला देने वाला था। अरुणा खून से लथपथ पड़ी थीं, उनकी आंखें खुली थीं और वे छत को एकटक निहार रही थीं।

इसके बाद जो हुआ, वो प्रशासनिक डर और सामाजिक ढोंग का एक ऐसा चेहरा था जिसने इंसाफ का गला घोंट दिया। KEM एक बेहद प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल था। अपनी ही एक नर्स के साथ परिसर के भीतर इतनी खौफनाक वारदात होने से हड़कंप मच गया। डॉक्टरों को डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो देश भर के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वरिष्ठ डॉक्टरों ने अरुणा का इलाज तो शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग को जो नुकसान होना था, वो हो चुका था।

11 मिनट की उस दरिंदगी ने उनके सोचने-समझने की क्षमता को पूरी तरह तबाह कर दिया था। वे न देख सकती थीं, न बोल सकती थीं। उनके हाथ-पैर अंदर की तरफ मुड़ गए और जोड़ इतने कड़े हो गए कि उनके हाथ हमेशा के लिए छाती से चिपक गए, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा सिमट जाता है। अरुणा 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' यानी एक जिंदा लाश जैसी हो गईं।

भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन 1973 के उस दौर में पुलिस और अस्पताल प्रशासन अप्राकृतिक बलात्कार के इस मामले को छिपाने में जुट गए ताकि अरुणा की "सामाजिक प्रतिष्ठा" बची रहे और अस्पताल की बदनामी न हो। आधिकारिक FIR से बलात्कार की ही बात को गायब कर दिया गया।

सोहनलाल को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस पर कभी बलात्कार का मुकदमा चला ही नहीं। पुलिस और सरकारी वकील ने पूरा केस सिर्फ लूटपाट और जान से मारने की कोशिश (IPC की धारा 392 और 307) के तहत लड़ा। जूनियर डॉक्टरों ने जो सबूत जुटाए थे, उन्हें फाइलों में दबा दिया गया।

साल 1974 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहनलाल को महज 7 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई। वह 1980 में यरवदा जेल से हंसता हुआ बाहर निकला और उत्तर भारत के किसी कोने में जाकर गायब हो गया। दूसरी तरफ, अरुणा को एक ऐसे अपराध की उम्रकैद मिल गई थी, जिसकी दरिंदगी की शिकार वे खुद हुईं।

जब एक पत्रकार ने लड़ी 'मरने के अधिकार' की लड़ाई दशकों बीत गए। अस्पताल से बाहर तब का बॉम्बे बदलकर मुंबई हो गया। परेल की पुरानी कपड़ा मिलों की जगह चमचमाती ऊंची इमारतें खड़ी हो गईं। लेकिन वार्ड 4A के उस छोटे से कमरे में वक्त जैसे ठहर गया था। KEM अस्पताल की नर्सों की पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन अरुणा के प्रति उनका प्यार नहीं बदला। नर्सें उन्हें उबले और मसले हुए आलू, मछली का सूप और दूध पाइप के जरिए खिलाती थीं। वे हर दो घंटे में उनकी करवट बदलती थीं, ताकि उन्हें बेडसोर (बिस्तर के घाव) न हों। कभी-कभी अरुणा के हलक से एक तीखी, भयानक चीख निकलती थी, जिससे पूरा वार्ड गूंज उठता था। नर्सें उनकी उस आवाज का मतलब समझती थीं- कभी वह भूख का रोना होता था, कभी दर्द का, तो कभी किसी गुजरते साये का डर।

फिर साल 1998 में इस कहानी में पत्रकार पिंकी विरानी की एंट्री हुई। उन्होंने अरुणा की जिंदगी पर 'Aruna's Story' नाम से एक झकझोर देने वाली किताब लिखी, जिसने सोए हुए देश को जगा दिया। लेकिन पिंकी सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहीं। जून 2009 में, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।

पिंकी विरानी की दलील थी कि अरुणा जिस हालत में जी रही हैं, जहां ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, वह संविधान के अनुच्छेद 21 (सम्मान से जीने का अधिकार) का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से मांग की कि अस्पताल को अरुणा की फीडिंग ट्यूब हटाने का निर्देश दिया जाए, ताकि उन्हें शांति से मरने दिया जा सके।

यह मामला एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक जंग में बदल गया। एक तरफ पिंकी विरानी और 'राइट टू डाई' (मरने के अधिकार) के समर्थक थे, जो कह रहे थे कि एक जिंदा लाश को मशीनों और मेडिकल के सहारे खींचना क्रूरता है। दूसरी तरफ KEM अस्पताल का पूरा स्टाफ और नर्सें खड़ी हो गईं। नर्सों ने अदालत में एक बेहद भावुक जवाबी हलफनामा दायर किया।

उन्होंने कहा, "पिंकी विरानी कौन होती हैं यह तय करने वाली? अरुणा को हमने संभाला है, हम उनके बाल संवारते हैं, उनके दर्द में उनका हाथ थामते हैं। वह हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। हम उन्हें भूखा मरते हुए नहीं देख सकते।"

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन बड़े डॉक्टरों का एक पैनल बनाया। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अरुणा का ब्रेन स्टेम काम कर रहा है, जिससे उनका दिल धड़क रहा है और फेफड़े चल रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।

7 मार्च 2011: वो ऐतिहासिक फैसला जिसने कानून बदल दिया जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की अदालत खचाखच भरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी विरानी की उस याचिका को तो खारिज कर दि,या जिसमें अरुणा का खाना बंद करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि KEM अस्पताल की नर्सें ही अरुणा की असली कानूनी अभिभावक हैं, और क्योंकि वे अरुणा को जिंदा रखना चाहती हैं, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति की मांग पर लाइफ सपोर्ट नहीं हटाया जा सकता।

लेकिन 110 पन्नों का यह फैसला सिर्फ अरुणा तक सीमित नहीं रहा। 'अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार 'पैसिव यूथेनेशिया' यानी 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' को कानूनी मान्यता दे दी।

अदालत ने साफ दिशा-निर्देश तय किए कि अगर कोई मरीज ऐसी स्थिति में है, जहां से उसका बचना नामुमकिन है, तो डॉक्टरों की एक हाई-लेवल कमेटी और हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद उसका लाइफ सपोर्ट या फीडिंग ट्यूब हटाई जा सकती है। कोर्ट ने 'एक्टिव यूथेनेशिया' (जहर का इंजेक्शन देना, जो कि अपराध है) और 'पैसिव यूथेनेशिया' के बीच एक स्थायी लकीर खींच दी।

अरुणा ने 38 साल तक बिना एक शब्द बोले, बिना कोई गवाही दिए, देश की न्याय व्यवस्था और मेडिकल साइंस की पूरी परिभाषा को बदल कर रख दिया था।

पैरामीटर एक्टिव इच्छामृत्यु पैसिव इच्छामृत्यु परिभाषा मरीज की जान लेने के लिए सीधे तौर पर कोई जानलेवा दवा या इंजेक्शन देना। मरीज को जिंदा रख रहे कृत्रिम साधनों (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) को हटा लेना ताकि प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। कानूनी स्थिति (भारत में) पूरी तरह से अवैध और इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध (हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाना) माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले (अरुणा शौनबाग केस) के बाद शर्तों के साथ कानूनी रूप से मान्य। प्रक्रिया डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति सीधे तौर पर मौत का कारण बनता है। डॉक्टर केवल इलाज या कृत्रिम लाइफ सपोर्ट को रोक देते हैं, जिससे बीमारी ही मौत का कारण बनती है। जरूरी शर्तें भारत में लागू नहीं (पूरी तरह प्रतिबंधित) मरीज परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में हो, मेडिकल बोर्ड की मंजूरी हो और हाई कोर्ट से आदेश मिला हो।

42 साल की लंबी जंग का आखिरी सफर अरुणा की मौत किसी अदालती आदेश या वेंटिलेटर का प्लग खींचने से नहीं हुई। उनका अंत उनके अपने ही उन कमजोर फेफड़ों की वजह से हुआ, जो 42 साल से उस बेसमेंट की क्रूर यादों का बोझ ढोते-ढोते थक चुके थे।

मई 2015 में, अरुणा को गंभीर निमोनिया हो गया। उन्हें KEM अस्पताल के ICU में शिफ्ट किया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। अस्पताल की नर्सों ने आखिरी वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे उनके सिरहाने बैठकर कोंकणी भाषा के वही लोकगीत गाती रहीं, जो अरुणा ने कभी बचपन में अपने गांव हालदीपुर में सुने थे।

18 मई 2015 की सुबह 8:30 बजे, अरुणा के दिल ने धड़कना बंद कर दिया।

KEM अस्पताल की सीनियर नर्स अनुराधा पाढरे याद करती हैं, "वह हमारी बहन जैसी थीं। हमने 40 साल से ज्यादा वक्त तक उनकी देखभाल की, उन्हें चम्मच से खाना खिलाया, हर दो घंटे में उनकी करवट बदली ताकि उन्हें घाव न हों। आप ऐसे किसी की जिंदगी की बत्ती नहीं बुझा सकते।"

अरुणा ने वार्ड 4A के उस बिस्तर पर पूरे 41 साल और 173 दिन गुजारे। उनकी अंतिम यात्रा में मुंबई के हजारों आम लोग, डॉक्टर और रोती हुई नर्सें शामिल हुईं। उनके पार्थिव शरीर को एक पारंपरिक हरी साड़ी में लपेटा गया था, गेंदे के फूलों से सजाया गया था। जब उन्हें अस्पताल के उन्हीं गलियारों से गुजारा गया जहां कभी वह 24 साल की एक हंसती-खेलती, जिंदादिल लड़की की तरह घूमा करती थीं, तो हर आंख नम थी।