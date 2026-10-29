सादा कपड़ों में आई पुलिस, जेल से बाहर आते ही किया था गिरफ्तार; हाईकोर्ट ने 15 साल बाद किया 'इंसाफ'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार को 2 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के सामने आया यह मामला 15 साल पुराना है, जब बरी किए एक व्यक्ति को जेल के बाहर से ही सादे कपड़ों में आए पुलिसवालों ने गिरफ्तार कर लिया था।

महाराष्ट्र पुलिस ने 2011 में जेल से बाहर निकले एक्टिविस्ट अरुण फेरेरा को सादे कपड़ों में गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे व्यक्ति को अदालत ने राहत दी है। पुलिस और सरकार पर भड़कते हुए अदालत ने व्यक्ति को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने माना की व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए की गई थी। ऐसे में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के और जस्टिस राज डी. वाकोडे की बेंच ने माना कि व्यक्ति को जेल के बाहर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करना गलत है। यह संविधान द्वारा दिए गए आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और गैर-कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अरुण फेरेरा का पूरा मामला? यह पूरा मामला एक्टिविस्ट और नक्सली संबंधों के आरोपों में जेल काट चुके अरुण फेरेरा से जुड़ा हुआ है। अरुण को मई 2007 में नक्सल संबंधों समेत कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए थे। इन मामलों में सितंबर 2011 में उन्हें बरी कर दिया गया।

सितंबर 2011 में जैसे ही फेरेरा नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए। सादे कपड़ों में आए कुछ पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अरेरा का आरोप है कि न तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया जा रहा है और न ही उन्हें पुलिसवालों ने अपनी पहचान बताई।

फेरेरा के वकील के मुताबिक, इस गिरफ्तारी के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। इतना ही नहीं फेरेरा के परिवार वालों को भी इस बारे में नहीं बताया गया। जिस गाड़ी से उन्हें ले जाया गया था, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी और गिरफ्तारी के बाद किसी भी स्टेशन डायरी या जनरल डायरी में भी इसका जिक्र नहीं था।

पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी पर क्या तर्क दिया गया? इस मामले में पुलिस की तरफ से बताया गया कि फेरेरा एक नक्सली समूह का वरिष्ठ और कट्टर सदस्य माना जाता है। ऐसे में उसे किसी सार्वजनिक स्थान से हिरासत में लेना खतरनाक हो सकता था। उनका दावा है कि जब फेरेरा जेल से बाहर आया, तो एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन फेरेरा कथित तौर पर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

सरकारी वकील ने बताया, "याचिकाकर्ता को एक नक्सली समूह का वरिष्ठ और कट्टर सदस्य माना जाता है, इसलिए उसे सुरक्षित रूप से गढ़चिरौली के देसाईगंज पुलिस स्टेशन तक लाने के लिए कुछ समय के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी गई थी। साथ ही, पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे क्योंकि वे 'लोकल क्राइम ब्रांच' से जुड़े थे। हालांकि, पुलिस केस की उचित एंट्री की गई थी और जांच अधिकारी ने कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है।"

पुलिस की तरफ से आई इस सफाई को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि फेरेरा को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया गया था। अदालत ने यह भी गौर किया कि जब उसे ले जाया जा रहा था, तब उसकी मां, भाई और वकील वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी उसकी हिरासत के कारण के बारे में नहीं बताया गया।