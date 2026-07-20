ड्रैगन फ्रूट की खेती से महीने में 4 लाख रुपये की कमाई, आर्मी से रिटायर्ड शख्स ने किया कमाल

प्रताप ने करीब 1.3 लाख रुपये का निवेश कर ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। उन्होंने गुजरात से सात प्रीमियम किस्मों के लगभग 1,000 पौधे मंगवाए और खेती के लिए विशेष रेलिंग सिस्टम अपनाया, जिससे कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सके।

भारतीय सेना और ओडिशा पुलिस में सेवा देने के बाद 61 वर्षीय प्रताप चंद्र राउल ने खेती को अपना नया मिशन बनाया। वह ओडिशा के बालासोर जिले के मुकुलिशी गांव के रहने वाले हैं। प्रताप ने करीब 8,500 वर्ग फुट जमीन पर जैविक तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और आज हर साल लगभग 4 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। यह आय उन्हें ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ पौधों की बिक्री से होती है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर सही योजना और मेहनत के साथ खेती की जाए तो कम जमीन से भी अच्छी आय हासिल की जा सकती है।

प्रताप चंद्र राउल ने साल 1984 में भारतीय सेना जॉइन की थी और सितंबर 2010 में रिटायर्ड हुए। इसके बाद उन्होंने ओडिशा पुलिस में हवलदार के रूप में लगभग 10 वर्षों तक काम किया। वर्ष 2020 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर गांव लौटने का फैसला किया। उनका सपना किसान बनने का था। खेती का कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने कई महीनों तक अलग-अलग फसलों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखे, सोशल मीडिया समूहों से जुड़े और अनुभवी किसानों से सलाह ली। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का फैसला लिया। यह फसल कम पानी में अच्छी तरह उगती है, गर्म मौसम में बेहतर उत्पादन होता है और एक बार लगाने पर करीब 25 वर्षों तक फल देता है।

1 लाख 30 हजार रुपये का किया निवेश मार्च 2022 में प्रताप ने करीब 1.3 लाख रुपये का निवेश कर ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। उन्होंने गुजरात से सात प्रीमियम किस्मों के लगभग 1,000 पौधे मंगवाए और खेती के लिए विशेष रेलिंग सिस्टम अपनाया, जिससे कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सके। शुरुआत आसान नहीं रही। पहले वर्ष उन्हें केवल लगभग 50 किलोग्राम छोटे आकार के फल मिले। उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी तरह जैविक खाद तैयार करने के लिए गोबर, गोमूत्र, केंचुआ खाद और फल-सब्जियों के अपशिष्ट का उपयोग करना शुरू किया। लगातार प्रयोगों के बाद उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ।