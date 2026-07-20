ड्रैगन फ्रूट की खेती से महीने में 4 लाख रुपये की कमाई, आर्मी से रिटायर्ड शख्स ने किया कमाल
प्रताप ने करीब 1.3 लाख रुपये का निवेश कर ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। उन्होंने गुजरात से सात प्रीमियम किस्मों के लगभग 1,000 पौधे मंगवाए और खेती के लिए विशेष रेलिंग सिस्टम अपनाया, जिससे कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सके।
भारतीय सेना और ओडिशा पुलिस में सेवा देने के बाद 61 वर्षीय प्रताप चंद्र राउल ने खेती को अपना नया मिशन बनाया। वह ओडिशा के बालासोर जिले के मुकुलिशी गांव के रहने वाले हैं। प्रताप ने करीब 8,500 वर्ग फुट जमीन पर जैविक तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और आज हर साल लगभग 4 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। यह आय उन्हें ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ पौधों की बिक्री से होती है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर सही योजना और मेहनत के साथ खेती की जाए तो कम जमीन से भी अच्छी आय हासिल की जा सकती है।
प्रताप चंद्र राउल ने साल 1984 में भारतीय सेना जॉइन की थी और सितंबर 2010 में रिटायर्ड हुए। इसके बाद उन्होंने ओडिशा पुलिस में हवलदार के रूप में लगभग 10 वर्षों तक काम किया। वर्ष 2020 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर गांव लौटने का फैसला किया। उनका सपना किसान बनने का था। खेती का कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने कई महीनों तक अलग-अलग फसलों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखे, सोशल मीडिया समूहों से जुड़े और अनुभवी किसानों से सलाह ली। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का फैसला लिया। यह फसल कम पानी में अच्छी तरह उगती है, गर्म मौसम में बेहतर उत्पादन होता है और एक बार लगाने पर करीब 25 वर्षों तक फल देता है।
1 लाख 30 हजार रुपये का किया निवेश
मार्च 2022 में प्रताप ने करीब 1.3 लाख रुपये का निवेश कर ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। उन्होंने गुजरात से सात प्रीमियम किस्मों के लगभग 1,000 पौधे मंगवाए और खेती के लिए विशेष रेलिंग सिस्टम अपनाया, जिससे कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सके। शुरुआत आसान नहीं रही। पहले वर्ष उन्हें केवल लगभग 50 किलोग्राम छोटे आकार के फल मिले। उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी तरह जैविक खाद तैयार करने के लिए गोबर, गोमूत्र, केंचुआ खाद और फल-सब्जियों के अपशिष्ट का उपयोग करना शुरू किया। लगातार प्रयोगों के बाद उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हुआ।
हर साल हजारों किलो ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन
आज प्रताप अपने खेत से हर साल हजारों किलो ड्रैगन फ्रूट पैदा करते हैं और 200 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम तक बेचते हैं। इसके अलावा वे लगभग 2,000 पौधे तैयार कर अन्य किसानों को भी बेचते हैं, जिससे उनकी कुल वार्षिक आय करीब 4 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने अपने घर की छत पर भी ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जहां से भी अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। प्रताप का मानना है कि अगर किसान नई तकनीक, जैविक खेती और सही मैनेजमेंट अपनाएं तो छोटी जोत से भी बड़ा मुनाफा हो सकता है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो खेती को लाभकारी बिजनेस के रूप में अपनाना चाहते हैं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें