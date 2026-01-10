पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की ‘होम डिलीवरी’, सेना की त्रिशक्ति कोर का पायलट प्रोजेक्ट
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में पात्र पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह परियोजना डाक विभाग और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की सुरक्षित, समय पर और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
पूर्व सैनिकों को होती है कठिनाई
बयान के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान गंगटोक स्थित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक ने दक्षिण, उत्तर और पश्चिम सिक्किम में रहने वाले 58 लाभार्थियों की पहचान की है। इसमें बताया गया है कि इन पूर्व सैनिकों को लंबी दूरी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चलने-फिरने में असमर्थता के कारण दवाओं के लिए स्वयं आने में काफी कठिनाई होती है।
दिव्यांग सैनिकों के लिए होगी वरदान
बयान में कहा गया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर पॉलीक्लिनिक अगले चरण में इन चिन्हित लाभार्थियों को घर पर दवाएं पहुंचाने की सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव रखता है। बयान के अनुसार, इस परियोजना का लक्ष्य चिकित्सा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग पूर्व सैनिकों पर यात्रा के बोझ को कम करना है। यह पायलट परियोजना अखिल भारतीय स्तर की एक पहल का हिस्सा है।