Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsArmy Trishakti Corps begins home delivery of essential medicines for veterans on pilot basis
पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की ‘होम डिलीवरी’, सेना की त्रिशक्ति कोर का पायलट प्रोजेक्ट

पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की ‘होम डिलीवरी’, सेना की त्रिशक्ति कोर का पायलट प्रोजेक्ट

संक्षेप:

भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में पात्र पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

Jan 10, 2026 08:49 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गंगटोक
share Share
Follow Us on

भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में पात्र पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह परियोजना डाक विभाग और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए दवाओं की सुरक्षित, समय पर और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पूर्व सैनिकों को होती है कठिनाई
बयान के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान गंगटोक स्थित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक ने दक्षिण, उत्तर और पश्चिम सिक्किम में रहने वाले 58 लाभार्थियों की पहचान की है। इसमें बताया गया है कि इन पूर्व सैनिकों को लंबी दूरी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चलने-फिरने में असमर्थता के कारण दवाओं के लिए स्वयं आने में काफी कठिनाई होती है।

दिव्यांग सैनिकों के लिए होगी वरदान
बयान में कहा गया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर पॉलीक्लिनिक अगले चरण में इन चिन्हित लाभार्थियों को घर पर दवाएं पहुंचाने की सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव रखता है। बयान के अनुसार, इस परियोजना का लक्ष्य चिकित्सा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग पूर्व सैनिकों पर यात्रा के बोझ को कम करना है। यह पायलट परियोजना अखिल भारतीय स्तर की एक पहल का हिस्सा है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Indian Army Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।