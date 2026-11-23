हरियाणा के हिसार में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। अभ्यास के दौरान टैंक दो जवानों के ऊपर चढ़ गया, जिससे उन दोनों की शहादत हो गई। हिसार पुलिस ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है।

हरियाणा के हिसार से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां शनिवार को आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक टैंक बेकाबू होकर दो जवानों के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में भारतीय सेना के दोनों जवानों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहीद जवानों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली निवासी नायक मनीष कुमार और बदायूं निवासी नायक अंकुश कुमार के रूप में हुई है।

एएनआई से बात करते हुए जांच अधिकारी अशोक कुंडू ने बताया कि यह पूरा मामला हिसार जिले के भोजराज गांव में गठित हुआ है। यहां एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान गलती से एक टैंक की चपेट में आने से दो जवानों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा, "दोपहर करीब 3 बजे हमें जानकारी मिली थी कि भोजराज गांव में आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर एक हादसा हुआ है, जिसमें हमारे दो बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। सूचना मिलने पर हिसार पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। जवानों के परिवार वालों के बयान दर्ज करवाए जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीरों को सेना को सौंप दिया गया है।"

हिसार पुलिस इन बहादुर जवानों का हमेशा सम्मान करेगी- पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी अशोक कुंडू ने कहा कि हिसार पुलिस इन दोनों जवानों की शहादत का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "देश के लिए उनकी शहादत को पूरे सम्मान के साथ याद रखा जाएगा। शहीद जवान शामली के नायक मनीष कुमार और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के नायक अंकुश कुमार थे। पोस्टमार्टम के बाद, सेना ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अपने सुपुर्द ले लिया।"