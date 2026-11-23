हिसार में ट्रेनिंग के दौरान सेना के जवानों पर चढ़ा टैंक, UP निवासी दो वीर सपूत शहीद
हरियाणा के हिसार में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। अभ्यास के दौरान टैंक दो जवानों के ऊपर चढ़ गया, जिससे उन दोनों की शहादत हो गई। हिसार पुलिस ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है।
हरियाणा के हिसार से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां शनिवार को आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक टैंक बेकाबू होकर दो जवानों के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में भारतीय सेना के दोनों जवानों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहीद जवानों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली निवासी नायक मनीष कुमार और बदायूं निवासी नायक अंकुश कुमार के रूप में हुई है।
एएनआई से बात करते हुए जांच अधिकारी अशोक कुंडू ने बताया कि यह पूरा मामला हिसार जिले के भोजराज गांव में गठित हुआ है। यहां एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान गलती से एक टैंक की चपेट में आने से दो जवानों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा, "दोपहर करीब 3 बजे हमें जानकारी मिली थी कि भोजराज गांव में आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर एक हादसा हुआ है, जिसमें हमारे दो बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। सूचना मिलने पर हिसार पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। जवानों के परिवार वालों के बयान दर्ज करवाए जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीरों को सेना को सौंप दिया गया है।"
हिसार पुलिस इन बहादुर जवानों का हमेशा सम्मान करेगी- पुलिस अधिकारी
पुलिस अधिकारी अशोक कुंडू ने कहा कि हिसार पुलिस इन दोनों जवानों की शहादत का सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "देश के लिए उनकी शहादत को पूरे सम्मान के साथ याद रखा जाएगा। शहीद जवान शामली के नायक मनीष कुमार और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के नायक अंकुश कुमार थे। पोस्टमार्टम के बाद, सेना ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अपने सुपुर्द ले लिया।"
32 टैंकों के साथ हो रहा था अभ्यास, उसी दौरान हुआ हादसा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सेना हिसार के भोजराज गांव में 32 टैंकों के साथ युद्धाभ्यास कर रही थी। इसी दौरान शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान उड़ी धूल की वजह से टैंक चालक को कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते टैंक आगे तैनात दो जवानों के ऊपर से गुजर गया। इस हादसे में सेना के दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद ही दोनों जवानों को हिसार मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सैन्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी हिसार पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जानकारी सामने आने के बाद हिसार पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और 22 नवंबर को शवों का पोस्टमार्टम कराया।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें