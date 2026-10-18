चीनी एजेंट्स ने आर्मी अफसर की बीवी को फंसाया, खुफिया जानकारी लीक; केस दर्ज
जम्मू कश्मीर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी पर चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। इसके मुताबिक यह महिला विदेशी खुफिया एजेंट्स को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां देती थी।
जम्मू कश्मीर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी पर चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। इसके मुताबिक यह महिला विदेशी खुफिया एजेंट्स को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां देती थी। महिला से जानकारी लेने वालों में चीन के एजेंट्स भी शामिल थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एजेंट्स ने एकेडमिक्स बनकर अफसर की पत्नी से संपर्क किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ सेना अधिकारी की पत्नी वर्तमान में तेलंगाना की निवासी हैं। फिलहाल वह जम्मू के गांधी नगर थाना क्षेत्र में रह रही हैं। बताया जाता है कि वह अनजाने में इस जाल में फंस गईं। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वह जिनके संपर्क में हैं, वे कोई एकेडमिक्स नहीं, बल्कि चीन के खुफिया जासूस हैं।
इस मामले में गांधी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर आधिकारिक गुप्त विवरण अधिनियम, 1923 की धाराओं 3 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 61(2) के तहत दर्ज की गई हैं। आधिकारिक गुप्त विवरण अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी के संग्रह या संचार से संबंधित अपराध आते हैं, जबकि धारा 5 सुरक्षित जानकारी के गलत संचार, रख-रखाव और हैंडलिंग से संबंधित है।
जाल में फंस गई
खुफिया एजेंसियों की शुरुआती जांच के मुताबिक, कुछ चीनी एजेंट्स ने एकेडमिक्स के तौर पर आर्मी अफसर की बीवी से संपर्क किया। उन्होंने ऐसे विषयों पर लेख और रिपोर्ट लिखवाए जो स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस वाले थे। शुरू में, उन्होंने महिला से पर्यावरण और जियो-पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर लिखवाया। इसके बाद धीरे-धीरे उसे रक्षा से जुड़े मामलों पर लिखवाने लगे। जांचकर्ताओं को शक है कि महिला अनजाने में इस जाल में फंस गई। वह समझ नहीं पाई कि जो लोग उससे पेपर लिखवा रहे हैं, असल में उससे संवेदनशील जानकारियां निकलवा रहे थे।
निगरानी के बाद शिकंजा
सूत्रों के मुताबिक विश्वसनीय ढंग से जानकारी मिलने के बाद महिला की निगरानी की जा रही थी। इसके बाद पता चला कि वह संवेदनशील जानकारियां, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा गुप्त रूप से लीक कर रही थी। इससे राज्य की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। शक है कि ऐसी जानकारी कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड कम्यूनिकेशन चैनल्स के जरिए विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के साथ साझा की जा रही थीं। पुलिस की रिपोर्ट में खासकर चीन और अन्य देशों का जिक्र है। साथ ही कहा गया कि संदिग्ध गतिविधि जानबूझकर या अनजाने में रणनीतिक महत्व की जानकारी उजागर कर सकती थी।
जांच जारी है
चूंकि मामले में अभी जांच जारी है, इसलिए इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि जो जानकारियां विदेश भेजी जा रही थीं, वह किस तरह की थीं। साथ ही संदिग्ध विदेशी एजेंट्स की भी पहचान नहीं जाहिर की गई है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कौन-कौन सी जानकारियां भेजी गई थी। पुलिस ने कम्यूनिकेशन, बरामद सामग्री समेत कोई डिटेल नहीं दी गई है। जांच कर रहे अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला आखिर विदेशी एजेंट्स के संपर्क में आई कैसे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।