मोदी को 'रावण' बताकर बोले रेवंत रेड्डी- हराने आ गई 'बंदरों की सेना'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंदरों की सेना बताया। उन्होंने कहा कि ये सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आ गई है। इस दौरान रेड्डी ने मोदी को रावण बताया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना 'बंदरों की सेना' (वानर सेना) से की। उन्होंने कहा कि ये सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आ रही है। रेड्डी ने मोदी को 'रावण' कहा। ये बात उन्होंने इंडिया गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली से ठीक पहले कही, जब रैली की तैयारी रामलीला मैदान में चल रही थी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, रेड्डी ने राजधानी स्थित तेलंगाना भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ाई यहीं से लड़ी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गरीबों और आम लोगों के वोट बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं।

रेवंत रेड्डी ने क्या कहा रेड्डी ने कहा कि हमारी बंदरों की सेना रावण मोदी को हराने के लिए आ गई है। हम रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 13.5 करोड़ वोट पहले ही हटा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में 20 करोड़ और वोट हटाए जाएंगे। गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। मोदी को फिर से सत्ता में लाने की साजिश हो रही है। ट्रेनें रोकने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं। मीटिंग में जाने से पहले रेवंत रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर भी पहुंचे। वहां उन्होंने रैली की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की।

क्या बोले हनुमंत राव वहीं, तेलंगाना सरकार के सलाहकार और सीनियर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने भी SIR को लेकर सख्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से आम वोटरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राव ने कहा कि SIR से वोटरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो उसे राशन कार्ड, नौकरी, विकास और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ये सारी चीजें छीनी जा रही हैं। ओबीसी को किनारे किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। राहुल गांधी, जो ऊंची जात से आते हैं, वही ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

दिल्ली में रैली का मकसद दरअसल, ये रैली वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के बड़े विरोध का हिस्सा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR के नाम पर बिना सही जांच के लाखों सही वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ये विरोध 31 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' कार्यक्रम के बाद तेज हुआ है।

रैली से पहले मार्च बता दें कि रविवार को मिंटो रोड पर हजारों समर्थक जमा हुए। इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना 'चलो दिल्ली' मेगा मार्च शुरू किया। मार्च मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान की तरफ बढ़ा। जगह-जगह नारेबाजी हुई और लोग बैनर-पोस्टर लेकर आए।इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए।

राहुल गांधी का आरोप मार्च शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने कनॉट प्लेस में दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सबको कहा था कि जब आप यहां मार्च और रैली के लिए आएं तो खरीदारी करें, कुछ शॉपिंग करें। लेकिन कनॉट प्लेस पहुंचने पर पता चला कि बीजेपी ने हर दुकान जबरदस्ती बंद करा दी है। व्यापारियों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये सबको पता होना चाहिए।