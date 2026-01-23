कठुआ में सेना ने ढ़ेर किया आंतकी, पीस बोर्ड पर ट्रंप को एक और देश ने दिखाया ठेंगा; टॉप-5 न्यूज

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsArmy kills a terrorist in Jammu and Kashmir Kathua district major success ahead of Republic Day
संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षबलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान में यह सफलता हाथ लगी है, फिलहाल और भी आतंकियों को ढूंढ़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jan 23, 2026 06:48 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
गणतंत्र दिवस से ठीक पहले आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। सेना की तरफ से चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में इस आतंकी का खात्मा किया गया। फिलहाल अभी भी यह अभियान जारी है। वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस पर एक और झटका लगा है। यूरोप के तमाम देशों के बाद अब स्पेन ने भी ट्रंप के इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ….

गणतंत्र दिवस पर साजिश नाकाम, कठुआ में जैश का आतंकी ढ़ेर; सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में जैश का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जम्मू के आईजीपी के मुताबिक बिलावर इलाके में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी बिलावर के घने जंगलों में छिपे हुए थे। जानकारी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर और सीआरपीएफ ने मिलकर जाल बिछाया और चारों तरफ से जंगल को घेर लिया। ऐसे में आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो गए। पढ़ें पूरी खबर…

UN पर भरोसा बरकरार, BoP की नहीं दरकार; ट्रंप को इस NATO साथी ने भी दिखाया ठेंगा

NATO सहयोगी देश स्पेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने इस दक्षिणी-पश्चिमी यूरोपीय देश को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा था। स्पेन ने दो टूक लहजे में कहा है कि उसे इस बोर्ड की दरकार नहीं है क्योंकि अभी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) में उसका भरोसा बरकरार है। ट्रंप की पहल पर शुरू की गई ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर स्पेन सरकार ने कहा कि यह फैसला संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पढ़ें पूरी खबर…

अंडमान-निकोबार का नाम बदलने की मांग, के. कविता का PM को पत्र, नया नाम भी सुझाया

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129 वीं जयंती के अवसर पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। पूर्व सांसद और तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए इस बात की सिफारिश की है कि इस द्वीप समूह का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी वीर सेना के सम्मान में 'आजाद हिंद' रखा जाए। पढ़ें पूरी खबर…

धरती पर इंसानों से ज्यादा होंगे मानवीय रोबोट, कब तक होगा ऐसा? मस्क ने बताया

धरती पर इंसान से ज्यादा रोबोट दिखाई देंगे, यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी बात लग रही है, लेकिन एलन मस्क के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ऐसा होना संभव है। एक महत्वाकांक्षी भविष्य की कल्पना करते हुए टेस्ला सीईओ ने कहा कि जल्दी ही इंसानी रूप वाले रोबोट स्मार्टफोन की तरह आम हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि धरती पर इंसानों से ज्यादा मानवीय रोबोट होंगे। अपनी कंपनी के इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम अपने तय समय से काफी पीछे चल रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी, माघ मेले में ठंड से शंकराचार्य बीमार

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लगातार ठंड में खुले स्थान पर बैठने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है, जिसके चलते वे बीमार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, तबीयत बिगड़ने के बावजूद अब तक किसी चिकित्सक द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया है। इसे लेकर उनके अनुयायियों और समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि शंकराचार्य की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल चिकित्सकीय देखरेख आवश्यक है।हालांकि, उनके स्वास्थ्य को लेकर अब तक कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन या प्रशासनिक बयान जारी नहीं किया गया है। न ही यह स्पष्ट हो पाया है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। पढ़ें पूरी खबर…

लेखक के बारे में

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
