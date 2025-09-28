Army initiates process to procure three regiments indigenous Anant Shastra QRSAM system भारत के अनंत शस्त्र ने उड़ाई दुश्मनों की नींद, सेना ने जारी किया टेंडर; गजब की खासियतें, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsArmy initiates process to procure three regiments indigenous Anant Shastra QRSAM system

भारत के अनंत शस्त्र ने उड़ाई दुश्मनों की नींद, सेना ने जारी किया टेंडर; गजब की खासियतें

अनंत शस्त्र QRSAM सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसे रक्षा पीएसयू के सहयोग से बनाया जाएगा। इस प्रणाली में 360 डिग्री रडार, जैमिंग शील्ड, मोबाइल लॉन्चर और ऑल-वेदर ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। 

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:04 AM
share Share
Follow Us on
भारत के अनंत शस्त्र ने उड़ाई दुश्मनों की नींद, सेना ने जारी किया टेंडर; गजब की खासियतें

सेना ने स्वदेशी अनंत शस्त्र क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) सिस्टम की तीन रेजिमेंट्स की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी लागत लगभग 30 हजार करोड़ रुपये है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है, जो 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों, रॉकेटों और मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। सेना ने इसी हफ्ते इसके लिए टेंडर जारी किया। पाकिस्तान के साथ मई 7 से 10 तक सीमा पर चली तनातनी के बाद यह कदम उठाया गया है। ऐसे में इसे रक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:जयशंकर ने पाक को बताया आतंकवाद का केंद्र, तालियों से गूंज उठा UNGA का हॉल- VIDEO

अनंत शस्त्र QRSAM सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसे रक्षा पीएसयू के सहयोग से बनाया जाएगा। इस प्रणाली में 360 डिग्री रडार, जैमिंग शील्ड, मोबाइल लॉन्चर और ऑल-वेदर ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं, जो 8x8 उच्च गतिशील वाहनों पर स्थापित हैं। यह सिस्टम टैंकों, पैदल सेना के युद्धक वाहनों और तोपखाने की तोपों को हवाई हमलों से सुरक्षा देगा। सेना को लंबे समय में ऐसी 11 QRSAM रेजिमेंट्स की जरूरत रही है। वायुसेना तीन QRSAM स्क्वाड्रन को शामिल करने की तैयारी में है।

अनंत शस्त्र की खासियत जानें

QRSAM सिस्टम अपनी खोज, ट्रैक और कम समय में फायर की क्षमता से लैस है। यह मैदानी, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में यांत्रिक सैन्य टुकड़ियों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। यह 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम सेना के आकाशतीर कमांड और कंट्रोल नेटवर्क के साथ जुड़ेगा, जिससे दुश्मन के विमानों, स्वार्म ड्रोनों और लॉइटरिंग मुनिशन्स जैसे नए खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकेगा।

Indian Army India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।