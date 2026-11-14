कुलगाम हमले के बाद घाटी में ऑपरेशन तेज, 500 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में; सेना अलर्ट

समीक्षा बैठक के दौरान CRPF डीजी ने सितंबर में मध्य कश्मीर के बडगाम में चलाए गए 2 सफल अभियानों में शामिल जवानों को सम्मानित भी किया। इन दोनों अभियानों में विदेशी मूल के लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी मारे गए थे।

कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक जीपी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को शनिवार को और मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्क रखा जाए। साथ ही अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने और हर समय ऑपरेशन के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। जीपी सिंह ने श्रीनगर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में सुरक्षा और ऑपरेशन की समीक्षा के लिए बैठक की। यह बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF की एक पोस्ट पर हुए हमले के तीन दिन बाद हुई है। इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए थे।

CRPF के महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार तेज किए जाएं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम कॉर्डिनेशन बेहतर बनाने को भी कहा। बैठक में घाटी में लंबे समय तक आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों के साथ-साथ उनके मददगार नेटवर्क को निशाना बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

आतंकी लतीफ अहमद भट की भूमिका को लेकर जांच इस बीच, कुलगाम में CRPF पोस्ट पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने पिछले तीन दिनों में पूछताछ के लिए 500 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। घाटी में सक्रिय आतंकी लतीफ अहमद भट की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी आतंकियों के किसी समूह में शामिल हो गया है या उसने स्थानीय युवाओं की भर्ती करके अपना नया मॉड्यूल तैयार किया है। हालांकि, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे सक्रिय नेटवर्क और आतंकियों के संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी हैं।