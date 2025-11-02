ट्रंप को भी नहीं पता कि... आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मजे

संक्षेप: आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आप और मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं कि भविष्य में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रम्प आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। भविष्य पूरी तरह से जटिलता और अनिश्चितता से भरा हुआ है। किसी भी तरह के युद्ध और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां तेजी के साथ हमारी तरफ आ रही हैं।

अपने गृह नगर रीवा में एक कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में जिन चुनौतियों का सामना हम करने वाले हैं, वह और भी ज्यादा अस्थिर, अनिश्चित और जटिल होंगी, अपने इस भाषण के दौरान जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चित नीतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आप और मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं कि भविष्य में क्या होगा... डोनाल्ड ट्रम्प आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सेना प्रमुख ने कहा, "चुनौतियाँ इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप एक पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नई चुनौती आपके सामने आ जाती है। हमारी सेना उन्हीं सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है। चाहे वह सीमा पर हो, आतंकवाद पर हो, प्राकृतिक आपदाओं पर हो या साइबर युद्ध पर हो। हाल ही में कुछ नई चीजें भी शुरू हुई है, जिसमें अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह, केमिकल, जैविक हथियार, रेडियोलॉजी और सूचना युद्ध शामिल हैं।"