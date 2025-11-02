Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsArmy Chief Upendra Dwivedi had fun for the US President said Even Trump doesnt know
ट्रंप को भी नहीं पता कि... आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मजे

ट्रंप को भी नहीं पता कि... आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मजे

संक्षेप: आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आप और मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं कि भविष्य में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रम्प आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।

Sun, 2 Nov 2025 09:59 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। भविष्य पूरी तरह से जटिलता और अनिश्चितता से भरा हुआ है। किसी भी तरह के युद्ध और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां तेजी के साथ हमारी तरफ आ रही हैं।

अपने गृह नगर रीवा में एक कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में जिन चुनौतियों का सामना हम करने वाले हैं, वह और भी ज्यादा अस्थिर, अनिश्चित और जटिल होंगी, अपने इस भाषण के दौरान जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चित नीतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आप और मैं इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं कि भविष्य में क्या होगा... डोनाल्ड ट्रम्प आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सेना प्रमुख ने कहा, "चुनौतियाँ इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप एक पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नई चुनौती आपके सामने आ जाती है। हमारी सेना उन्हीं सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है। चाहे वह सीमा पर हो, आतंकवाद पर हो, प्राकृतिक आपदाओं पर हो या साइबर युद्ध पर हो। हाल ही में कुछ नई चीजें भी शुरू हुई है, जिसमें अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह, केमिकल, जैविक हथियार, रेडियोलॉजी और सूचना युद्ध शामिल हैं।"

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फैलीं झूठी खबरें: जनरल द्विवेदी

आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास, आपसी विश्वास और शांति के प्रयासों का भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा सेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन के दौरान फैलाई जा रही झूठी खबरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने यह खबर सुनी होगी कि कराची पर हमला हो गया। यह एक खबर की तरह ही सामने आई थी। यह कहां से आई, इसका सोर्स क्या था.. या फिर यह किसने किया? आधुनिक दौर में यह नई चुनौतियां हैं। इन पर भी आपको काम करना होगा।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
