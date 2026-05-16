पाकिस्तान भूगोल में रहेगा या इतिहास में... सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की पड़ोसी देश को खुली चेतावनी

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद की मदद करना बंद नहीं करता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या इतिहास में…

Army Chief General Upendra Dwivedi: आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को परेशान करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेतावनी दी है। उन्होंने कह कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या फिर इतिहास का। बता दें, सेना प्रमुख का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के अवसर पर हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान आया है।

'सेना संवाद' कार्यक्रम में बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थिति दोबारा बनने को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह देना जारी रखता है और भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, तो उन्हें सोचना होगा कि वह इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर भूगोल में रहना चाहते हैं।"

युवाओं की मदद चाहती है सेना: जनरल द्विवेदी सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना युवाओं की मदद चाहती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविल डिफेंस अभ्यान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब युद्ध केवल जमीन, हवा या समुद्र तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह साइबर, स्पेस में भी शुरू हो गया है। ऐसे में हर भारतीय को इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने भारत की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि सेना अब नई तकनीक और डेटा आधारित युद्ध क्षमता को मजबूत करने पर फोकस कर रही है।

गौरतलब है पिछले वर्ष हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जाती रही है। इससे पहले अक्तूबर में सेना प्रमुख ने दो टूक कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी नरमी बरती थी, लेकिन अब ऐक्शन नरमी वाला नहीं होगा। अब अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा, तो कोई भी संयमशीलता नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की बात पर ध्यान दिलाते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि अब भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान सोचना पर मजबूर हो जाएगा कि वह इस क्षेत्र में रहना चाहता है या फिर नहीं।