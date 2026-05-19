88 घंटे के बाद रुकना... ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी का बड़ा बयान

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पूरी सटीकता के साथ पाकिस्तान की गहराई में जाकर हमला किया। 88 घंटे की कार्रवाई के बाद अपनी सूझबूझ से युद्धविराम किया।

पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा पहलगाम में किए गए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। अब इस ऑपरेशन को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा खुलास किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरशन सिंदूर भारतीय सेना की सटीकता और सूझबूझ का उदाहरण था। इस ऑपरेशन में सेना ने चार दिनों तक लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया था।

थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के उस झूठे व्लफ को तोड़ दिया, जिसमें वह न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता था। उन्होंने कहा, "इस ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान में गहराई से हमला किया था। पाकिस्तानी आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया और फिर एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से हमने अपना अभियान रोक दिया।"

सेना प्रमुख ने कहा कि एक समय के बाद युद्ध को अपने तरीके से रोक देना समझदारी और सूझबूझ का परिचय देना होता है। उन्होंने कहा, "88 घंटे के संघर्ष के बाद जानबूझकर रुकना स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण उदाहरण था। यह ऑपरेशन यह दिखाता है कि हमने पूरी समझ के साथ कि साधन का उपयोग किया। उचित तीव्रता के साथ किया और फिर अपने अनुसार सैन्य संघर्ष को रोक दिया।"

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने को लेकर बयान दिया गया हो। इससे पहले वायुसेना प्रमुख ने भी इस बात को कहा था कि किसी भी युद्ध को कैसे खत्म करना है यह दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। हमने अपने उद्देश्य को पूरा किया और बिना किसी लंबे संघर्ष में उलझे हुए अपनी शर्तों पर युद्धविराम कर लिया।

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात तो दोहराया था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामूहिक संकल्प और नई सैन्य सोच का संकेत है। उन्होंने कहा था कि “कम समय की, गहरी पैठ वाली, उच्च तीव्रता और उच्च प्रभाव वाली कार्रवाई” ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया।